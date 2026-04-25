Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Hà Nội, Cần Thơ và Lạng Sơn

PV

TPO - Trong tuần (từ ngày 20 đến 25/4), UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị để công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo và PTTH Lạng Sơn, tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về việc điều động và bổ nhiệm, chỉ định cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể:

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Tuyết Mai.

Trước đó vào ngày 23/4, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Cần Thơ, hội nghị đã công bố quyết định về việc biệt phái ông Huỳnh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, đến công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ (sau hợp nhất), thời gian biệt phái không quá 3 năm. Đồng thời, công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Toàn giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất TP Cần Thơ (sau hợp nhất), thời gian bổ nhiệm không quá 3 năm theo thời gian biệt phái.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Duyên giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố, cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kiều Duyên và ông Huỳnh Ngọc Toàn. Ảnh: Báo Người lao động

Ngày 21/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (SN 1975), Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định và chúc mừng ông Phan Văn Phúc được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quyết định, chúc mừng ông Phan Văn Phúc
#nhân sự mới Lạng Sơn #nhân sự mới thành phố Cần Thơ #nhân sự mới Hà Nội #quyết định về công tác cán bộ #nhân sự mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe