Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở Hà Nội, Cần Thơ và Lạng Sơn

TPO - Trong tuần (từ ngày 20 đến 25/4), UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị để công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo và PTTH Lạng Sơn, tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về việc điều động và bổ nhiệm, chỉ định cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể:

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Tuyết Mai.

Trước đó vào ngày 23/4, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Cần Thơ, hội nghị đã công bố quyết định về việc biệt phái ông Huỳnh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, đến công tác tại Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ (sau hợp nhất), thời gian biệt phái không quá 3 năm. Đồng thời, công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Toàn giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất TP Cần Thơ (sau hợp nhất), thời gian bổ nhiệm không quá 3 năm theo thời gian biệt phái.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Duyên giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố, cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kiều Duyên và ông Huỳnh Ngọc Toàn. Ảnh: Báo Người lao động

Ngày 21/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (SN 1975), Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định và chúc mừng ông Phan Văn Phúc được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ.