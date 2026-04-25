Tóm gọn đối tượng gây hơn 20 vụ trộm tại bệnh viện ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Lợi dụng đêm khuya, rạng sáng để len lỏi vào các bệnh viện, đối tượng Trần Duy Khoa đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tinh vi. Từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt đã thực hiện hơn 20 vụ trộm, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng

Ngày 24/4, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bắt giữ Trần Duy Khoa (SN 1979, trú quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ mất trộm xảy ra tại các bệnh viện trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và tâm lý bệnh nhân, người nhà cũng như đội ngũ y, bác sĩ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo triển khai nhiều tổ trinh sát phối hợp với công an cơ sở khẩn trương rà soát, khoanh vùng nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trần Duy Khoa – đối tượng có 3 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án cướp tài sản – là thủ phạm chính.

Kết quả điều tra cho thấy, Khoa hoạt động với phương thức chuyên nghiệp, thường di chuyển liên địa bàn, lợi dụng thời điểm đêm khuya đến rạng sáng để đột nhập các bệnh viện, tìm sơ hở của bệnh nhân và nhân viên y tế để ra tay.

Đối tượng sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều cơ sở y tế tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Quảng Nam để gây án. Điển hình, rạng sáng 23/4, Khoa đột nhập Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, lấy trộm 3 điện thoại di động.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi đang mang tài sản đi tiêu thụ, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt đã thực hiện hơn 20 vụ trộm, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 9 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các vụ việc liên quan.

