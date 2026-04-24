Khởi tố đối tượng khai thác trái phép 26.000 m3 đá tại Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên”.

Trước đó, qua công tác nắm hình địa bàn, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Đoàn cùng một số đối tượng, máy móc đang tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn.

Bị can Đoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ, 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, khoảng 15.000 m3 đá thành phẩm các loại.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã yêu cầu các phương tiện dừng hoạt động, yêu cầu những người có liên quan phối hợp làm việc và tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc, Đoàn khai nhận, từ tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m3 khoáng sản (là Dolomite), với số tiền thu lợi từ việc bán khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1,1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

