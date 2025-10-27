9 năm khai thác trái phép hơn 4,4 triệu tấn đá vôi, doanh nghiệp bị phạt 80 triệu đồng

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường (Ninh Bình) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình, do ông Hoàng Mạnh Tùng làm Giám đốc, về hành vi khai thác, sử dụng khoáng sản trái phép trong thời gian kéo dài gần một thập kỷ.

Gần 1 thập kỷ khai thác trái phép hơn 4,4 triệu tấn đá vôi

Theo kết luận của cơ quan chức năng, từ năm 2017 đến hết ngày 30/6/2025, Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình đã tự ý khai thác 4,4 triệu tấn đá vôi tại khối tài nguyên 2-333 thuộc khu vực xã Gia Hòa và xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn cũ, nay là xã Gia Viễn và Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình).

Hiện trường khu vực mỏ đá của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: N.B





Đáng chú ý, khối tài nguyên này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức khai thác suốt 9 năm liền. Đến ngày 1/7/2025, công ty mới chấm dứt hoạt động khai thác tại khu vực trên.

Với hành vi vi phạm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng đối với doanh nghiệp này. Cơ quan xử phạt không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả, dù lượng khoáng sản bị khai thác trái phép lên tới hàng triệu tấn.

Vi phạm liên tiếp

Điều đáng nói là các sai phạm của Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình không do cơ quan chức năng địa phương phát hiện, mà đều do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra, phát hiện và đề nghị tỉnh Ninh Bình xử lý.

Ngày 25/7/2025, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xác minh việc khai thác, sử dụng khoáng sản tại khối tài nguyên 2-333 của doanh nghiệp này. Sau đó, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy Công ty Vissai Ninh Bình thực hiện khai thác trái phép kéo dài, khối lượng lớn, dẫn đến việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên.

Trước đó, tháng 6/2025, Chánh Thanh tra (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã xử phạt Công ty Vissai Ninh Bình vì hành vi khai thác và sử dụng khoáng sản không đúng giấy phép được cấp.

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình được cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Gia Hòa, thị trấn Thịnh Vượng, huyện Gia Viễn (cũ). Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, doanh nghiệp này đã tự ý tận thu, sử dụng các loại khoáng sản đi kèm như đất đá phủ, đá cát kết, bột kết, mà không báo cáo và không được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép.

Ngày 3/6/2025, Cục Địa chất và Khoáng sản tiếp tục gửi văn bản đến UBND tỉnh Ninh Bình, đề nghị chỉ đạo xử lý hành vi khai thác, sử dụng đất đá phủ và đá kẹp cát kết, bột kết trong quá trình khai thác mỏ sét tại xã Gia Hòa. Văn bản nêu rõ: đây là đối tượng khoáng sản chưa được cấp phép, cần được kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình rà soát, làm rõ trách nhiệm trong công tác giám sát, cấp phép và quản lý khoáng sản đối với khu vực khai thác nói trên.