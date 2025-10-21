Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản nhằm bình ổn giá vật liệu

Trần Hoàng
TPO - UBND TP Hà Nội sẽ đề xuất cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với các mỏ cũng như được khai thác tại các mỏ của các tỉnh lân cận Hà Nội để cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của thành phố.

Ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành công văn tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo TP yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin và tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng của thành phố, lấy ý kiến thống nhất giữa các đơn vị trình UBND TP ký ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Rà soát, đề xuất UBND Thành phố chấp thuận vị trí bãi tập kết vật liệu bỏ đi như: đất đào khuôn đường, đất đào nền đường, mặt đường bê tông nhựa, gạch vỡ... Đề xuất phương án đầu tư đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ tái chế vật liệu nhằm tận dụng các nguồn vật liệu sẵn có hiện nay.

Ảnh minh họa

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội yêu cầu sở này khẩn trương khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng về chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu. Xây dựng quy hoạch phương án thăm dò, khai thác Khoáng sản. Xây dựng kế hoạch khai thác các mỏ vật liệu, khoáng sản nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Kịp thời gia hạn khai thác đối với những mỏ hết thời gian khai thác theo giấy phép đã được cấp cho các đơn vị. Bổ sung sản lượng khai thác (nếu đủ điều kiện) đối với các đơn vị đã khai thác đủ sản lượng theo giấy phép được cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của các dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2030 để báo cáo UBND TP trình Chính phủ về cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với các mỏ cũng như được khai thác tại các mỏ của các tỉnh lân cận Hà Nội để cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Thành phố.

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi thao túng thị trường, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng, xử lý triệt để hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, xác minh thông tin các đơn vị, tổ chức cá nhân kinh doanh, buôn bán vật liệu cố tình cung cấp không trung thực thông tin giá vật liệu, xuất hóa đơn không đúng với giá bán vật liệu (nếu có)...

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Thành phố (Chủ đầu tư) khi lập dự án cần chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, tính toán về khối lượng, về nguồn cung cấp vật liệu xây dựng ở nơi khác (ngoài phạm vi địa bàn Thành phố) để lập tổng mức đầu tư, lập dự toán công trình nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lớn về giá vật liệu trong dự toán lập và giá thực tế trên thị trường.

Khẩn trương rà soát đề xuất nhu cầu vật liệu (cát, đá, đất đắp...) hiện nay và giai đoạn 2026-2030, đề xuất cơ chế với cấp có thẩm quyền về phương án cung cấp nguồn vật liệu cho các dự án được giao.

UBND xã, phường được giao rà soát về hiện trạng các mỏ vật liệu, trữ lượng; khảo sát nhu cầu vật liệu xây dựng của người dân, nhu cầu vật liệu cho các dự án đang triển khai hiện nay cũng như nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình giai đoạn 2026-2030.

