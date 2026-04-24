Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh trên đường đi học về

Thái Lâm

TPO - Trên đường đi học về, một nữ sinh ở Lâm Đồng bị người đàn ông khống chế, ép lên xe máy và chở vào chòi rẫy cà phê rồi hiếp dâm.

Ngày 24/4, UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất đối với lực lượng Công an xã Đức Lập vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, nhanh chóng bắt giữ đối tượng trong vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn.

z7758606154520-38a798aee71259810f057ff6c48a75d8-3692.jpg
Lãnh đạo UBND xã Đức Lập tặng giấy khen cho lực lượng công an xã trong vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20/4, Công an xã Đức Lập tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân về việc một học sinh nữ trên đường đi học về bị một đối tượng nam giới lạ mặt điều khiển xe máy tiếp cận, đe dọa dùng vũ lực rồi ép nạn nhân lên xe.

Sau đó, đối tượng chở nạn nhân đến chòi rẫy cà phê tại khu vực thôn Đức Lộc, xã Đức Lập và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Lập đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

z7758606151476-9506f169dc1111de70a4aa03887227a1-7438.jpg
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Đinh Quốc Tuấn (SN 1993, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) khi đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở thôn 5, xã Đức Lập. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng được xác định đang tìm cách trốn vào TPHCM.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ một điện thoại di động có lưu trữ video và phương tiện mà đối tượng sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội. Bước đầu, T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

