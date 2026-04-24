'Phù phép' cà phê rởm thành thương hiệu nổi tiếng

Ngày 24/4, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1972, trú tại tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa do bà Hoa làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói (tổng trọng lượng 25 kg) cà phê bột thành phẩm.



Đáng chú ý, dù mang thương hiệu "Cà phê Đắk Lắk Hoa" nhưng trên bao bì các sản phẩm này chỉ có vỏn vẹn ngày sản xuất và hạn sử dụng; các thông tin quan trọng khác liên quan đến thành phần, nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng hoàn toàn bị bỏ trống.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đem đi giám định để làm rõ chất lượng sản phẩm. Kết quả từ cơ quan chuyên môn cho thấy: Toàn bộ số cà phê bột thu giữ có hàm lượng caffeine không đạt so với tiêu chuẩn. Sản phẩm được xác định là hàng giả.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.