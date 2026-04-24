Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Phù phép' cà phê rởm thành thương hiệu nổi tiếng

Hồ Nam

TPO - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê tại Khánh Hòa, công an tỉnh này phát hiện hàng chục kg cà phê bột là hàng giả.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1972, trú tại tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

img-4126.jpg
Bà Hoa bị khởi tố về ﻿tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa do bà Hoa làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói (tổng trọng lượng 25 kg) cà phê bột thành phẩm.

Đáng chú ý, dù mang thương hiệu "Cà phê Đắk Lắk Hoa" nhưng trên bao bì các sản phẩm này chỉ có vỏn vẹn ngày sản xuất và hạn sử dụng; các thông tin quan trọng khác liên quan đến thành phần, nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng hoàn toàn bị bỏ trống.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đem đi giám định để làm rõ chất lượng sản phẩm. Kết quả từ cơ quan chuyên môn cho thấy: Toàn bộ số cà phê bột thu giữ có hàm lượng caffeine không đạt so với tiêu chuẩn. Sản phẩm được xác định là hàng giả.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
#Khởi tố #Cà phê #Hàng giả #Bắt giữ #Khánh hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe