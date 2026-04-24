Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ngoại trưởng Iran bất ngờ công du Pakistan, Nga, Oman

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đến Islamabad (Pakistan) vào tối nay (24/4) cùng một phái đoàn, trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran.

z7ubjvri2jmj7gbcattaz2tgma.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, Ngoại trưởng Iran sẽ “bắt đầu một loạt chuyến thăm tới Islamabad, Muscat (Oman) và Mátxcơva”, bắt đầu từ tối nay.

“Mục đích của chuyến đi này là tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện tại trong khu vực, và cả tình hình mới nhất của cuộc chiến mà Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran”, hãng tin Mehr cho biết.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CNN nhận định, động thái này của Iran đã “thổi luồng sinh khí mới vào tiến trình đàm phán đang bế tắc”.

Các quan chức cấp cao của Pakistan đã xác nhận thông tin về chuyến thăm với Al Jazeera, ngay sau một loạt cuộc điện đàm giữa ông Araghchi và các nhà lãnh đạo Pakistan ngày 24/4.

Các nguồn tin cho biết thêm, rằng một nhóm hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán.

Một quan chức Pakistan tiết lộ, hiện có “khả năng cao xảy ra bước đột phá” giữa Mỹ và Iran, sau nhiều ngày leo thang căng thẳng và gia tăng áp lực ở eo biển Hormuz.

CNN, Al Jazeera
#Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi #Iran #Mỹ #Pakistan #Nga #đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe