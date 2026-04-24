Ngoại trưởng Iran bất ngờ công du Pakistan, Nga, Oman

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đến Islamabad (Pakistan) vào tối nay (24/4) cùng một phái đoàn, trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran.

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, Ngoại trưởng Iran sẽ “bắt đầu một loạt chuyến thăm tới Islamabad, Muscat (Oman) và Mátxcơva”, bắt đầu từ tối nay.

“Mục đích của chuyến đi này là tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện tại trong khu vực, và cả tình hình mới nhất của cuộc chiến mà Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran”, hãng tin Mehr cho biết.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CNN nhận định, động thái này của Iran đã “thổi luồng sinh khí mới vào tiến trình đàm phán đang bế tắc”.

Các quan chức cấp cao của Pakistan đã xác nhận thông tin về chuyến thăm với Al Jazeera, ngay sau một loạt cuộc điện đàm giữa ông Araghchi và các nhà lãnh đạo Pakistan ngày 24/4.

Các nguồn tin cho biết thêm, rằng một nhóm hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán.

Một quan chức Pakistan tiết lộ, hiện có “khả năng cao xảy ra bước đột phá” giữa Mỹ và Iran, sau nhiều ngày leo thang căng thẳng và gia tăng áp lực ở eo biển Hormuz.