Phát hiện lượng lớn chả mực không rõ nguồn gốc

Hoàng Dương

TPO - Ngày 24/4, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, mới đây Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an Đặc khu Vân Đồn kiểm tra, phát hiện 192 kg chả mực nhập lậu và 100 kg mực khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, vào lúc 9h30 ngày 22/4, tại Khu 6, Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Đội QLTT số 3 chủ trì, phối hợp với Công an Đặc khu Vân Đồn kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1985 - làm chủ) và phát hiện 480 gói chả mực viên (loại 400 g/gói) nhập lậu và 100 kg mực khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá 104 triệu đồng.

3621.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Hương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương khai nhận, bản thân mua toàn toàn bộ số hàng hóa trên trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp liên quan tới hàng hóa.

Hiện Đội QLTT số 3 đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hương và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo đại diện Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 157 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền hơn 3,2 tỉ đồng, buộc tiêu hủy hơn 80 tấn thực phẩm các loại và nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu trị giá gần 7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và mùa du lịch hè 2026, góp phần hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

#quảng ninh #an toàn thực phẩm #tiêu hủy hàng nhập lậu #kiểm tra thực phẩm #chả mực #mực khô #Vân Đồn

