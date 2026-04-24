Khởi tố đối tượng tông rào chắn công vụ, làm ngã cán bộ công an

Ngọc Văn

TPO - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chạy ngược chiều né chốt kiểm soát, một đối tượng 17 tuổi ở TP. Huế đã tông thẳng phương tiện vào rào chắn của lực lượng công an, làm một cán bộ ngã xuống đường.

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú phường Phú Xuân, Huế) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h30 ngày 19/4, các tổ công tác đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố nhằm phòng ngừa thanh, thiếu niên đi mô tô, xe máy gây rối trật tự.

Đến khoảng 23h30, tại khu vực vòng xuyến đường Hùng Vương, lực lượng chức năng phát hiện Khoa điều khiển xe máy Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (SN 2008) cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe, Khoa không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến, rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu. Phát hiện phía trước có chốt chặn, đối tượng tiếp tục chuyển sang làn đường ngược chiều để né tránh.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Kiêm Anh Khoa.

Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hóa lập rào chắn kiểm soát giao thông, Khoa vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào thanh chắn kim loại. Cú va chạm khiến một thành viên tổ công tác của công an phường ngã xuống đường, Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, đối tượng Khoa dương tính với chất ma túy.

#Cơ quan Cảnh sát điều tra #Công an TP. Huế #Trần Kiêm Anh Khoa #phường Phú Xuân #chống người thi hành công vụ #khởi tố #bắt tạm giam #tông rào chắn #dương tính #ma túy #Công an phường Thuận Hoá

