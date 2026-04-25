Trang Pháp thắng áp đảo dàn nghệ sĩ Trung Quốc

Hà Trang

TPO - Tại công diễn 2 show Chị đẹp đạp gió, đội Trang Pháp toàn thắng với điểm số áp đảo. Cả đội an toàn tiến vào vòng sau.

Tối 24/4, công diễn 2 show Chị đẹp đạp gió thu hút sự chú ý với các phần thi đấu sôi động. Trang Pháp ở vai trò đội trưởng kết hợp cùng các chị đẹp An Kỳ, Ông Tranh Vanh và Tiêu Tường.

Đội của Trang Pháp chọn đối đầu với đội Đạm Đạm, cũng là đội hình được đánh giá mạnh về khả năng biểu diễn. Trang Pháp chia sẻ cô muốn chọn đối thủ tương đồng, ngang sức ngang tài về thế mạnh để mang đến màn đọ sức ấn tượng.

Màn trình diễn giúp đội Trang Pháp thắng áp đảo đối thủ trong công diễn 2 show Chị đẹp đạp gió 2026. Video: Weibo.

Trong phần trình diễn chính, đội của Trang Pháp biểu diễn Ego holic (bản gốc của Thái Y Lâm) - ca khúc đòi hỏi kỹ năng trình diễn cao. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở X-part do chính Trang Pháp chắp bút. Không chỉ cô, các thành viên khác cũng tự viết rap. Đây cũng là tiết mục đầu tiên của Đạp gió 2026 có X-part.

Tương tác của Trang Pháp với chị đẹp An Kỳ và khoảnh khắc hất tóc đang được cư dân mạng chia sẻ và dành lời khen.

Nữ ca sĩ ghi điểm khi thể hiện khả năng hát tiếng Trung tròn trịa, kết hợp cùng phần rap tiếng Việt tự tin. Phong độ của Trang Pháp được nhận xét là ổn định và bùng nổ hơn. Ngay sau khi phát sóng, tiết mục nhanh chóng lọt Top 6 hot search bảng tổng và Top 7 bảng giải trí trên Weibo. Riêng Trang Pháp đạt 1 triệu lượt thảo luận trên Weibo.

Những từ khóa liên quan đến Trang Pháp cũng liên tục lọt top trending trên các nền tảng trong nước. Với số điểm 884, đội của cô giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh. Đây cũng là số điểm cao nhất đêm đầu tiên của công diễn 2. Đồng đội An Kỳ cũng tiếp tục chiến thắng trong phần đối đầu 1:1, giúp chiến thắng của đội Trang Pháp thêm trọn vẹn.

Đội hình “An Tranh Tường Trang” quy tụ An Kỳ, giọng ca chuyên nghiệp, cùng hai “tỷ tỷ” xuất thân diễn viên là Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đều chưa có nền tảng hát, nhảy. Đáng chú ý, Tiêu Tường từng là đối thủ trực tiếp của Trang Pháp ở công diễn 1, PK ca khúc Là Anh. Thế nhưng khi trở thành đồng đội, mỹ nhân Tiểu Lý Phi Đao lại là “cầu nối” thân thiết, luôn sát cánh hỗ trợ Trang Pháp giao tiếp, phiên dịch và hòa nhập cùng các thành viên khác.

Đến với chương trình, Trang Pháp nhiều lần truyền tải văn hóa, ẩm thực nước nhà đến với bạn bè quốc tế. Trước buổi biểu diễn, cô mang kẹo lạc mời các chị đẹp. Cô hào hứng giới thiệu và mời mọi người đến thăm quê hương bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

Ở màn trình diễn, bốn nghệ sĩ đồng thanh hô khẩu hiệu bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt: “Jiāyóu - Cố lên”. Trong trò đội trưởng, Trang Pháp được ban giám khảo đánh giá cao nhờ khả năng dẫn dắt và tinh thần luôn đặt tập thể lên hàng đầu.

Chiến thắng ở công diễn 2 là thành quả sau sự nỗ lực của Trang Pháp. Ở vòng công diễn 1, nhiều khán giả bức xúc vì đội Trang Pháp thua, có thành viên phải ra về dù đầu tư sân khấu, kỹ năng trình diễn nổi trội hơn đối thủ.

Hà Trang
#Trang Pháp #Chị đẹp đạp gió #đội thắng #biểu diễn #kỹ năng #hát tiếng Trung #trình diễn

