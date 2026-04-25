Elon Musk bị gọi tên với mỹ nhân có gương mặt đạt tỷ lệ vàng

TPO - Chatbot Grok của Elon Musk bị hỏi dồn dập về việc Elon Musk có phải cha ruột của các con Amber Heard, nữ diễn viên Hollywood từng dẫn đầu danh sách mỹ nhân sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ vàng.

Theo Daily Mail, Elon Musk và Amber Heard có mối quan hệ lúc tan lúc hợp từ năm 2016 đến 2018. Từ lâu, tỷ phú giàu nhất thế giới bị nghi là cha của các con mà nữ diễn viên 8X sinh bằng phương pháp mang thai hộ, gồm bé gái Oonagh Paige (5 tuổi) cùng cặp song sinh long phượng Agnes và Ocean (12 tháng tuổi).

Sau vụ kiện tụng ồn ào với chồng cũ, Johnny Depp, Heard rời bỏ Hollywood và đang định cư ở Tây Ban Nha. Truyền thông Anh cho biết ngôi sao Aquaman chọn tránh xa ánh đèn sân khấu để tập trung làm mẹ đơn thân của hai con gái và một con trai.

Amber Heard làm mẹ đơn thân của ba con ở Tây Ban Nha. Ảnh: BackGrid.

Mỹ nhân sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ vàng chưa từng công khai danh tính cha của các con. Tuy nhiên, người đại diện cho cô trước đây đã phủ nhận khả năng Elon Musk là cha những đứa trẻ, khẳng định với Daily Mail rằng tin đồn lan truyền trên mạng “hoàn toàn sai sự thật”.

Dẫu vậy, các cuộc thảo luận không hề dừng lại. Một trong những nguyên nhân do sự xuất hiện của bản tuyên bố năm 2022, được ký bởi bạn thân của Whitney - em gái Amber Heard, có nội dung rằng nữ diễn viên và ông chủ Tesla đã lên kế hoạch sinh con cùng nhau.

Người phụ nữ tên Jennifer Howell cáo buộc Amber vướng vào cuộc chiến pháp lý với tình cũ liên quan đến những phôi thai mà họ cùng nhau tạo ra: doanh nhân sinh năm 1971 được cho là muốn tiêu hủy chúng, trong khi người đẹp Mỹ muốn giữ lại để sinh con.

Tiết lộ của Howell vốn được sử dụng trong vụ kiện giữa Amber và Johnny, nhưng bị luật sư của nữ diễn viên bác bỏ với lý do được thu thập bằng phương thức gian dối. Whitney cũng khẳng định lời khai của Howell là “bịa đặt”. Cuối cùng, văn bản này bị loại khỏi thủ tục tố tụng của tòa án.

Thời điểm diễn ra phiên tòa giữa Amber và Johnny cũng là lúc tin đồn Elon Musk có con chung với nữ diễn viên lan truyền mạnh mẽ nhất. Sau đó, đại diện pháp lý cho Amber còn cáo buộc luật sư của tài tử Cướp biển vùng Caribbean làm rò rỉ tài liệu cho báo chí.

Howell cũng từng tuyên bố mẹ Amber Heard, bà Paige, mô tả Musk là người “kiểm soát và bạo hành”, đồng thời khen Depp “như thiên thần hay thánh nhân”.

Howell còn nói tổ chức từ thiện do cô điều hành đã nhận được một khoản quyên góp ẩn danh “thay mặt Amber Heard” trị giá 250.000 USD. Cô tin số tiền đó do Elon Musk chuyển.

Amber Heard và Elon Musk từng yêu nhau gián đoạn trong 2 năm. Ảnh: IG

Suy đoán về việc Musk có con với Heard lại bùng lên vào năm 2025 sau khi bài báo của Wall Street Journal cho hay tỷ phú công nghệ có ý định sinh thật nhiều con và thiết lập thỏa thuận tài chính bí mật với nhiều bà mẹ.

“Bà mẹ em bé” mới nhất được tiết lộ vào năm 2025 là Ashley St Clair, nhà văn kiêm influencer 27 tuổi. Cô đơn phương công bố có con trai với Elon Musk, còn tiết lộ được đề nghị trả trước 15 triệu USD và chu cấp 100.000 USD mỗi tháng để giữ im lặng về đứa trẻ.

Theo Wall Street Journal, nhiều nguồn tin thân cận với Elon Musk tin rằng số con ông có nhiều hơn con số đã công khai - 6 đứa với vợ cũ Justine, ba với ca sĩ Grimes, 4 với cựu nhân viên Shivon Zilis và 1 với St. Clair.

Bài báo chỉ ra Elon Musk sẵn sàng hiến tinh trùng cho cả những phụ nữ không có quan hệ tình cảm với ông. Trong một trường hợp, ông được cho là được “quan chức Nhật Bản” tiếp cận và yêu cầu hiến tinh trùng. Theo St. Clair, Musk đồng ý với đề xuất này.

Trường hợp khác, người sở hữu nền tảng X bị tố liên lạc với người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử Tiffany Fong sau khi tình cờ thấy cô trên mạng xã hội. Qua nhiều tuần tương tác với nội dung trên trang cá nhân của Fong, ông được cho là ngỏ lời cầu hôn và sinh con với cô, nhưng bị người đẹp từ chối.

Wall Street Journal nêu tên Jared Birchall, người thân tín của Elon Musk, đóng vai trò “người dàn xếp” trong các cuộc đàm phán với những phụ nữ mà vị tỷ phú chọn để có con cùng.

Trở về hiện tại, sau khi Daily Mail tiết lộ về cuộc sống làm mẹ đơn thân của Amber Heard ở Tây Ban Nha vào ngày 23/4, nhiều người làm sống lại tin đồn bằng cách hỏi Grok - chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh do công ty xAI của Elon Musk phát triển, được thiết kế để cạnh tranh với các mô hình như ChatGPT hay Gemini.

Trước loạt câu hỏi về danh tính thật cha của các con Amber Heard, Grok trả lời: “Tin đồn cho rằng những đứa trẻ có liên quan đến Elon Musk xuất phát từ mối quan hệ của họ vào năm 2026-2018 và vụ tranh chấp về phôi thai trước đây. Tuy nhiên, không có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía cô ấy hay anh ấy. Đó là toàn bộ câu chuyện công khai/chính thức”.

Elon Musk chưa bao giờ bình luận về nghi vấn này.

Cư dân mạng hỏi Grok về tin đồn Elon Musk là cha các con của Amber Heard.