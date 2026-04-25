Nhân viên gác chắn nói gì sau clip đá người đàn ông tông gãy cần chắn đường sắt ở Quảng Ngãi?

Nguyễn Ngọc

TPO - Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên gác chắn dùng chân tác động vào người đàn ông sau khi lái xe máy tông gãy cần chắn đường sắt ở Quảng Ngãi, người trong cuộc cho biết, tình huống xảy ra chỉ vài giây trước khi tàu khách SE2 lao tới. Trong bối cảnh khẩn cấp, buộc phải xử lý nhanh để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đoạn clip người đàn ông lái xe máy tông gãy cần chắn.

Ngày 24/4 trao đổi với PV, anh Lê Bảo (40 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên gác chắn tại điểm giao cắt Km919+198 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, giao với Tỉnh lộ 622C (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) nơi xảy ra sự việc cho biết, khoảng 11h01 ngày 23/4, khi tàu khách SE2 chuẩn bị chạy qua khu vực, anh cùng đồng nghiệp thực hiện quy trình đóng chắn, phát tín hiệu cảnh báo như thường lệ.

Khi thanh chắn đã hạ xuống hoàn toàn, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn lao tới khu vực giao cắt và tông trực diện vào cần chắn. Cú va chạm khiến cần chắn bị gãy, người đàn ông cùng xe máy ngã xuống ngay sát đường ray, chỉ cách mép ray vài chục cm. Tình huống diễn ra trong vài giây khiến các nhân viên trực gác phải lập tức lao ra hỗ trợ.

Người đàn ông đi xe máy lao thẳng vào gác chắn đường sắt.

“Chúng tôi chạy đến kéo xe máy ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời xử lý thanh chắn bị gãy để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu. Sau đó liên tục yêu cầu người này lùi ra xa đường ray nhưng người đàn ông này không chấp hành”, anh Bảo kể.

Theo lời anh Bảo, sau khi ngã xuống, người đàn ông vẫn cố dựng xe máy trong khi phương tiện còn nổ máy. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chiếc xe lao ngược trở lại khu vực đường sắt đúng lúc đoàn tàu đang tới gần.

Dù đã nhiều lần yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành, buộc nhân viên gác chắn phải xô ra và dùng chân tác động.

“Thời điểm đó tàu đã rất sát. Nếu chậm vài giây có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Dù đã nhiều lần yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành. Tôi buộc phải xô ra và dùng chân tác động một cái để họ đứng hẳn ra ngoài khu vực nguy hiểm. Việc làm này chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người đó và cho đoàn tàu, hoàn toàn không có mục đích khác”, anh Bảo nói.

Anh Bảo cũng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông có mùi rượu bia nồng nặc, biểu hiện không làm chủ được hành vi nên việc hướng dẫn, yêu cầu rời khỏi hiện trường gặp nhiều khó khăn. Sau khi tàu khách chạy qua an toàn, người này dần bình tĩnh lại, xin lỗi lực lượng trực gác và thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được tình huống.

Anh Lê Bảo kể lại sự việc.

Cùng làm nhiệm vụ thời điểm trên, anh Nguyễn Tăng Lẫm (48 tuổi, trú xã Thọ Phong) cho biết, mọi xử lý khi đó đều diễn ra trong trạng thái khẩn cấp, ưu tiên tuyệt đối cho an toàn chạy tàu và tính mạng người dân. “Nhiều người chỉ xem đoạn clip ngắn trên mạng có thể chưa hiểu hết bối cảnh. Nhưng khi tàu sắp tới, người và xe vẫn nằm sát đường ray thì chúng tôi phải xử lý thật nhanh. Không chỉ bảo vệ hàng trăm hành khách trên tàu mà còn là bảo vệ chính người lao vào rào chắn”, anh Lẫm chia sẻ.

Theo các nhân viên gác chắn, công việc hằng ngày không chỉ là đóng mở chắn theo quy định mà còn thường xuyên hỗ trợ người dân khi xảy ra va quệt, té ngã tại khu vực giao cắt. “Có trường hợp người đi đường bị ngã trầy xước, anh em cũng hỗ trợ sơ cứu, băng bó vết thương ban đầu. Dù đã có hơn 15 năm làm nghề nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình huống căng thẳng như vậy”, anh Bảo nói thêm.

Anh Nguyễn Tăng Lẫm trao đổi với phóng viên.

Anh Bảo cũng cho biết thêm, đây là lần thứ ba trong khoảng 4 năm qua xảy ra tình huống người điều khiển xe máy tông vào gác chắn tại khu vực trên. Phần lớn các vụ việc đều liên quan đến việc người tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia hoặc cố tình vượt chắn khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra.

“Qua vụ việc trên, tôi cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm lắp đặt thêm bảng cảnh báo tại khu vực giao cắt, đặc biệt là nội dung về mức xử phạt hành vi vượt gác chắn đường sắt và vi phạm nồng độ cồn. Chỉ cần chậm một chút, nóng vội một chút là có thể đánh đổi bằng hậu quả rất lớn. Mong người dân chấp hành tín hiệu cảnh báo để bảo vệ mình và người khác”, anh Bảo nói.

Dù đã có hơn 15 năm làm nghề nhưng đây là lần đầu tiên anh Bảo gặp tình huống căng thẳng như vậy.

Liên quan vụ việc, Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.Q.T. (40 tuổi, trú thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh), người điều khiển xe máy tông gãy cần chắn đường sắt.

Qua kiểm tra, ông T. có nồng độ cồn vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở (mức 3), đây là mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

“Cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của ông T. để xử lý hàng loạt lỗi vi phạm, gồm: điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn và làm hư hỏng thiết bị an toàn giao thông”, Thượng tá Giang nói.

Nguyễn Ngọc
