Ùn ùn rời thành phố nghỉ lễ, cửa ngõ TPHCM đông nghịt từ sáng sớm

Hữu Huy

TPO - Sáng 25/4 (ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), lưu lượng phương tiện rời TPHCM tăng mạnh tại nhiều cửa ngõ. Trên một số tuyến đường, phương tiện di chuyển chậm, thậm chí xảy ra ùn ứ, nhất là khu vực phía Đông thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 7h hôm nay (25/4), dòng xe bắt đầu dồn về các tuyến cửa ngõ TPHCM để đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Tại đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, lượng phương tiện gia tăng nhanh trong khung giờ cao điểm sáng.

Các nút giao trên trục đường này, đặc biệt đoạn từ cầu đi bộ số 2 đến các giao lộ Lê Khả Phiêu - Hưng Nhơn và Lê Khả Phiêu - Dương Đình Cúc, xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Tuy nhiên, so với các dịp lễ, Tết trước đây, khu vực này chưa xảy ra ùn tắc kéo dài, giao thông vẫn duy trì được nhịp độ lưu thông ổn định.

Dòng xe nối đuôi di chuyển trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TPHCM trong giờ cao điểm sáng 25/4. Ảnh: Hữu Huy
Phương tiện đông đúc tại cửa ngõ phía Tây TPHCM trong buổi sáng ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hữu Huy
Các phương tiện di chuyển chậm trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời TPHCM bắt đầu kỳ nghỉ.
Phương tiện đông đúc ở cửa ngõ phía Tây TPHCM trong giờ cao điểm sáng 25/4. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Trong khi đó, khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố ghi nhận áp lực giao thông lớn. Tại nút giao An Phú và đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, từ sáng sớm đã xuất hiện cảnh phương tiện xếp hàng dài, nhích từng đoạn, khiến thời gian di chuyển tăng đáng kể.

Nhiều gia đình tranh thủ về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ lễ cho biết thời gian di chuyển tăng đáng kể so với ngày thường, nhất là tại trục đường ra vào cao tốc.

Anh Minh Tuấn (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ, dù đã chủ động xuất phát từ sớm để tránh kẹt xe, nhưng khi đến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành, anh vẫn gặp cảnh ùn ứ.

“Xe bắt đầu dồn lại từ nút giao An Phú, lên đường dẫn cao tốc thì di chuyển chậm hẳn do lượng phương tiện tăng cao. Dịp này ai cũng đi các điểm như Vũng Tàu, Phan Thiết, Mũi Né nên đường càng thêm đông”, anh Tuấn nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 123.000 hành khách trong ngày 25/4

Theo phương án điều hành khai thác ngày 25/4 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay dự kiến đạt 722 chuyến.

Trong đó, có 362 chuyến bay đi và 360 chuyến bay đến. Hoạt động bay nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 211 chuyến đi và 211 chuyến đến; trong khi đó, các chuyến quốc tế ghi nhận 151 chuyến đi và 149 chuyến đến.

Về sản lượng hành khách, tổng lượng khách qua sân bay dự kiến đạt 123.832 người. Trong đó, lượng khách đi ước khoảng 67.517 người, gồm 39.053 khách nội địa và 28.464 khách quốc tế. Ở chiều đến, sân bay dự kiến đón 56.315 hành khách, với 32.642 khách nội địa và 23.673 khách quốc tế.

Phân theo nhà ga, nhà ga quốc nội T1 dự kiến khai thác 161 chuyến với hơn 29.300 hành khách; nhà ga quốc nội T3 khoảng 261 chuyến với hơn 42.300 hành khách. Nhà ga quốc tế T2 phục vụ 283 chuyến bay, với sản lượng hành khách hơn 52.000 người.

