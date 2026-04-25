Đoàn kết các dân tộc để xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới sau sáp nhập càng phải tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác Hồ về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung để xây dựng Gia Lai phát triển.

Trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, chiều 25/4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946 – 2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm mọi mặt

Tại tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngày 19/4/1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam - Đại hội đoàn kết các dân tộc chống thực dân Pháp, với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội đã trở thành một thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin, củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại toạ đàm.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắc ghi lời dạy của Bác, các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, cùng nhau xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, tạo thế và lực cho giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Ông Phạm Anh Tuấn cho hay, ngày nay, trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết ấy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh đó, càng phải tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung để xây dựng Gia Lai phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

"Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng nhiều đề án, nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đảm bảo nguồn lực phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh để tạo cú hích phát triển đồng bộ, đi vào chiều sâu nhất là các địa phương miền núi, dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng Bằng khen cho 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh.

Không bỏ ai phía sau

Với kinh nghiệm, kiến thức của mình, ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ, sau khi nghỉ hưu (từ 2017), ông đã tranh thủ đi đến rất nhiều vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước. Ông thấy sự phát triển vươn lên của các dân tộc thiểu số ở các vùng này hiện nay rất ấn tượng, to lớn và toàn diện hơn nhiều so với thời ông làm việc cách đây 10 năm.

Ông Ksor Phước bày tỏ, chia sẻ cảm xúc tại buổi toạ đàm.

"Sau giải phóng, năm 1975, hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn ở trình độ tổ chức cộng đồng xã hội rất thấp, còn mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu. Hầu hết các nơi không đường ô tô, không điện, không trạm y tế, không trường học, không nhà văn hoá, không trạm thông tin liên lạc. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc của nhân dân cả nước, với nội lực phấn đấu vươn lên của chính các dân tộc thiểu số Việt Nam mà giờ mọi nơi đang vươn lên tiến bộ toàn diện. Đảng, nhà nước, nhân dân cả nước đã không quên bất cứ vùng nào và không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình cách mạng”, ông Phước nhấn mạnh.