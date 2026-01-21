Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược trong kỷ nguyên mới

TPO - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Hà Thị Nga nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen; việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Minh chứng sống động cho “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”

Sáng 21/1, Đại hội XIV tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trình bày tham luận: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Bà Hà Thị Nga trình bày tham luận tại Đại hội.



Theo bà Hà Thị Nga, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào khó khăn, vùng sâu vùng xa được triển khai kịp thời đã góp phần cải thiện đời sống, tăng cường gắn kết cộng đồng và là minh chứng sống động cho “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”, truyền thống tương thân, tương ái quý báu của dân tộc ta.

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, khẳng định vị trí cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Qua các kênh giám sát của MTTQ, nhân dân đã tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin để giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vấn đề, vụ việc nảy sinh trong thực tiễn; qua đó, vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương nhấn mạnh, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy sau sắp xếp đã từng bước đi vào hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh phối hợp và tăng cường sự gắn kết trong hệ thống.

Đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển

Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện, tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, về tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, cần tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình đối với kiến nghị của nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu.

“Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, trong thời gian tới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định, hơn lúc nào hết, MTTQ cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.

Cụ thể, theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ làm trọng tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng “một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam tiếp tục chủ trì thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội trong phạm vi toàn quốc đối với những vấn đề thiết thực, các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội. Ảnh: Nhật Minh.



“Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức phải được xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn, đo lường được kết quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung triển khai thống nhất các mô hình thiết thực phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống nhân dân ở khu dân cư. Đẩy mạnh phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; cũng như phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

“Tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân thông qua nền tảng Mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của Nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng, MTTQ phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.