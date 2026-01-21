Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới về gió mùa đông bắc

Nguyễn Hoài
TPO - Sáng sớm nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, ngày và đêm nay tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục mưa rải rác đồng thời nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ xuống 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Dự báo ngày mai sẽ là đỉnh điểm của đợt rét đang diễn ra với nền nhiệt tiếp tục giảm so với hôm qua. Ngày 23/1, trời tiếp tục rét đậm ở miền Bắc nhưng nền nhiệt tăng nhẹ.

image-6.jpg
Miền Bắc rét đậm từ hôm nay (21/1).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Quảng Trị - Huế cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá - Nghệ An 20-23 độ C, Hà Tĩnh - Quảng Trị và Huế từ 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mây, riêng Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Dự báo từ đêm nay đến 23/1, Thanh Hoá - Nghệ An có khả năng xảy ra rét đậm, Hà Tĩnh đến Huế trời rét, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) trời lạnh. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định cũ tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
