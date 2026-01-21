Chủ tịch nước: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tiêu chuẩn phấn đấu

TP - Hôm qua (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Với trách nhiệm lịch sử to lớn, Đại hội truyền đi thông điệp về ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nhật Minh.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của Nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Trong đó, tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn…

“Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển...”. Chủ tịch nước Lương Cường

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo

Trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, lần đầu tiên đã hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài được dư luận quan tâm, cũng đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời…

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, hầu hết các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phong cách, lề lối làm việc kịp thời hơn, khoa học hơn, sâu sát hơn.

“Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, đã lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ những hạn chế, tồn tại, như việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng có lúc có nơi có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Một số Ủy viên Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống…

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước; khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

“Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thêm.