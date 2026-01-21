Những tuyến đường chằng chịt 'ổ gà, ổ voi' ở Nghệ An

TPO - Nhiều tuyến đường ở trung tâm tỉnh Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt “ổ gà, ổ voi”.
Ghi nhận ngày 20/1, tuyến đường xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn mặt đường bong tróc hoàn toàn, trơ đá lởm chởm. Trên tuyến có trường học, trạm y tế, nhiều hộ kinh doanh và nằm gần bệnh viện nên lượng người qua lại hằng ngày rất lớn. Trước tình trạng xuống cấp kéo dài, một số hộ dân đã tự bỏ kinh phí lát xi măng, vá tạm mặt đường nhằm hạn chế tai nạn và thuận tiện cho việc đi lại.
Đoạn gần 1km từ đường Bùi Huy Bích qua khối 14, phường Vinh Phú đến giáp phường Vinh Lộc được xem là hư hỏng nặng nhất. Giờ cao điểm, xe máy, ô tô phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, liên tục đánh lái tránh hố. Chỉ cần một phương tiện trượt bánh hoặc phanh gấp, nguy cơ va chạm rất lớn.
Tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn.