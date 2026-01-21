Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những tuyến đường chằng chịt 'ổ gà, ổ voi' ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Nhiều tuyến đường ở trung tâm tỉnh Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt “ổ gà, ổ voi”.

Video: Những tuyến đường chằng chịt 'ổ gà, ổ voi' ở Nghệ An
tp-7.jpg
Đường Nguyễn Gia Thiều﻿ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chỉ dài khoảng 1km nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
tp-24.jpg
tp-5.jpg
Ghi nhận ngày 20/1, tuyến đường xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, nhiều đoạn mặt đường bong tróc hoàn toàn, trơ đá lởm chởm. Trên tuyến có trường học, trạm y tế, nhiều hộ kinh doanh và nằm gần bệnh viện nên lượng người qua lại hằng ngày rất lớn. Trước tình trạng xuống cấp kéo dài, một số hộ dân đã tự bỏ kinh phí lát xi măng, vá tạm mặt đường nhằm hạn chế tai nạn và thuận tiện cho việc đi lại.
tp-6.jpg
“Đường xuống cấp nhiều năm nay rồi, vừa bụi vừa nguy hiểm. Ngày nắng bụi mù, ngày mưa ổ gà thành vũng nước, xe cộ phải nép sát lề để tránh tai nạn”, bà Trần Thị Loan (người dân sống bên tuyến đường) chia sẻ.
tp-1.jpg
Không chỉ đường Nguyễn Gia Thiều, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông – trục giao thông quan trọng kết nối các khu dân cư, trường học và khu đô thị trung tâm TP Vinh (cũ) cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, lún sụt, chi chít ổ gà, ổ voi. Nhiều vị trí mưa xuống ngập nước, che khuất hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.﻿
tp-2.jpg
tp-25.jpg
Đoạn gần 1km từ đường Bùi Huy Bích qua khối 14, phường Vinh Phú đến giáp phường Vinh Lộc được xem là hư hỏng nặng nhất. Giờ cao điểm, xe máy, ô tô phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, liên tục đánh lái tránh hố. Chỉ cần một phương tiện trượt bánh hoặc phanh gấp, nguy cơ va chạm rất lớn.
tp-27.jpg
Theo quy hoạch, tuyến Hải Thượng Lãn Ông sẽ được mở rộng lên 24m, gồm 12m mặt đường và vỉa hè mỗi bên 6m, kèm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật và cây xanh. Dự án chia làm hai giai đoạn. Đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường Bùi Huy Bích (gần 200m), tổng vốn hơn 93 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành, xóa “nút thắt cổ chai” tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m, với tổng vốn hơn 217 tỷ đồng, hiện vẫn dang dở do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
tp-10.jpg
tp-3.jpg
Tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn.
tp-8.jpg
Do vướng giải phóng mặt bằng, đoạn đường này vẫn chưa thể thi công.
tp-9.jpg
Ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tình trạng xuống cấp của tuyến Hải Thượng Lãn Ông luôn là vấn đề được người dân phản ánh nhiều nhất. Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ đổ bằng mặt đường trước Tết Nguyên đán nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong những ngày nghỉ lễ.
Thu Hiền
