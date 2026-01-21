Hà Nội: Đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

TPO - Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, thành phố sẽ đổi mới bộ máy và cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, chuyển từ "hậu kiểm" sang "phòng ngừa, cảnh báo sớm" dựa trên dữ liệu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng vẫn đồng hành cùng sự phát triển.

Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo tư duy đô thị truyền thống

Sáng 21/1, Đại hội XIV tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Ông Phong nêu rõ, Hà Nội đang tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, đồng thời đang triển khai hoàn thiện thể chế đặc thù của Thủ đô, như: Tham mưu sửa đổi thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn.

Cùng với đó, thành phố quyết liệt tháo gỡ 5 điểm nghẽn, đó là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục hành chính, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số; xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng hai con số, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chính. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ đô Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, đất nước đang đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, vì vậy, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo tư duy đô thị truyền thống, nặng về quản lý hành chính, phân mảnh không gian, manh mún nguồn lực, lúng túng trong giải quyết mối quan hệ giữa “bảo tồn và phát triển”...

Thành phố xác định định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư đã đặt ra đối với Thủ đô: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu?

Để trả lời câu hỏi trên, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, phải phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Thành phố cũng tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, thành phố lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến ngàn năm, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Hà Nội hướng tới kết nối toàn cầu, xây dựng thành thành phố quốc tế, nơi hội tụ nhân tài, nguồn vốn và tri thức quốc tế. Hà Nội cũng phát huy vai trò dẫn dắt, mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả, mà còn phải mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ, thực tiễn phát triển của Thủ đô cho thấy, nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực, mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và tổ chức thực thi.

Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”, một mô hình lãnh đạo mới, phù hợp với đặc thù Thủ đô và có khả năng lan tỏa.

Để hiện thực hóa mô hình này, Đảng bộ Hà Nội tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo. Trong đó, nghị quyết ban hành ngắn gọn, trọng tâm, có tính định lượng cao và rõ lộ trình giám sát. Nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Thành phố cũng đổi mới bộ máy và cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, chuyển từ "hậu kiểm" sang "phòng ngừa, cảnh báo sớm" dựa trên dữ liệu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng vẫn đồng hành cùng sự phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ để quản lý tốt hơn mà là để kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị đặc biệt mà Đảng và Nhân dân giao phó cho Đảng bộ Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Phong nêu rõ, tại diễn đàn Đại hội XIV, Đảng bộ Hà Nội xin đưa ra 4 cam kết:

Đảng bộ Hà Nội nhận trách nhiệm đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ.

Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về: quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.

Đảng bộ Hà Nội cam kết chịu trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước Nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.