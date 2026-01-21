Lấy liêm chính làm nền tảng, lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Chính phủ sẽ xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Lấy con người và hạnh phúc của người dân làm trung tâm

Sáng 21/1, tham luận tại Đại hội XIV với chủ đề: “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Bà Trà nhấn mạnh, đó là trách nhiệm thiêng liêng, trọng trách nặng nề nhưng rất vẻ vang của Chính phủ, đồng thời, là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định để tiếp tục thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung trọng tâm vào 6 nhiệm vụ cơ bản. Trong đó, Chính phủ sẽ tiếp tục đột phá xây dựng hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển.

“Thể chế phải thực sự chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo và phục vụ phát triển; giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, thực hiện khát vọng, niềm tin, ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn xã hội”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Cũng theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới. Trong đó, sẽ tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng chiến lược có sức lan tỏa cao về giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số, y tế, giáo dục, văn hóa…

Nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Chính phủ tập trung trong giai đoạn tới là chú trọng văn hóa xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân làm trung tâm. Bảo đảm công bằng, bao trùm, bền vững; gắn chặt với phát triển kinh tế tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở. Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiệu quả; lấy việc làm bền vững và chất lượng nguồn nhân lực làm trung tâm; phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam để trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Cán bộ, công chức “dám nghĩ, dám làm"

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Qua đó, sẽ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính Nhà nước và người dân theo thời gian thực.

Các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Trong quản trị quốc gia, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, phải lấy bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu làm tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi chính sách phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra giám sát với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh là Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chiến lược; chú trọng thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng.