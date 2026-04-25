Nam sinh lớp 8 ở Đắk Lắk bị xịt hơi cay trước cổng trường

TPO - Một nam sinh lớp 8 vừa tan học ra khỏi cổng trường thì bị hai người đàn ông đeo khẩu trang chặn lại. Sau đó, một trong hai người này dùng bình xịt, xịt thẳng vào mặt nam sinh.

Ngày 25/4, thông tin từ Công an xã Ea Phê, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của ông V.X.U (47 tuổi, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) về việc con trai là em V.N.T (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị xịt hơi cay vào mặt.

Vụ việc xảy ra trước cổng trường. Ảnh cắt từ video.

Theo nội dung trình báo, vào chiều 23/4, em T. vừa ra khỏi cổng trường thì hai thanh niên đeo khẩu trang tiếp cận. Một người dùng bình xịt xịt trực diện vào mặt em rồi rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do mâu thuẫn phát sinh trong trường học. Em T. được cho là thường xuyên trêu ghẹo một bạn nữ cùng lớp. Nữ sinh này sau đó về kể với gia đình. Người thân của nữ sinh đã nhắn tin nhờ hai thanh niên đến “nói chuyện” với nam sinh.

Tuy nhiên, thay vì gặp gỡ, trao đổi để giải quyết mâu thuẫn, hai thanh niên này đã mang theo bình xịt nghi là hơi cay, tìm đến cổng trường và xịt thẳng vào mặt học sinh rồi bỏ đi.

Hiện Công an xã Ea Phê đã xác định được người xịt hơi cay và đang điều tra làm rõ, đồng thời trưng cầu giám định loại bình xịt để làm căn cứ xử lý.