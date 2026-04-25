Cách chức Phó Chủ tịch phường liên quan bán trái phép rừng phòng hộ ven biển

TPO - Một Phó Chủ tịch UBND phường tại TP. Huế bị cách tất cả chức vụ trong Đảng và chính quyền do liên quan việc bán trái phép rừng phòng hộ ven biển. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Ngày 25/4, ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy phường Phong Quảng (TP. Huế) cho biết, cấp có thẩm quyền vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng và chính quyền đối với Nguyễn Đình Thông - Phó Chủ tịch UBND phường, do liên quan việc bán trái phép rừng phòng hộ ven biển xảy ra tại địa phương.

Rừng phòng hộ ven biển tại phường Phong Quảng (Huế) bị chặt bán không đúng quy định.

Ông Thông hiện không còn giữ chức vụ lãnh đạo, được bố trí làm nhân viên tại UBND phường. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Thông từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Công (nay là phường Phong Quảng).

Cùng với ông Thông, một số cá nhân liên quan đến việc bán trái phép rừng phòng hộ ven biển tại khu vực An Lộc cũng bị kỷ luật. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ chặt phá, bán trái phép rừng phòng hộ ven biển xảy ra tại địa phương.

Trước đó, giữa năm 2025, chính quyền xã Quảng Công (cũ) đã tự ý bán rừng phòng hộ tại khu vực An Lộc. Ngày 2/7/2025, trong lúc tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện diện tích lớn cây keo lưỡi liềm thuộc rừng phòng hộ ven biển tại tổ dân phố An Lộc bị chặt phá.

Qua kiểm tra, khu vực bị khai thác nằm tại các lô 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89, với tổng diện tích hơn 3,1 ha, trong đó trên 2,5 ha là rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất với 1.461 cây keo. Nhận định tính chất nghiêm trọng, ngày 15/7/2025, UBND TP. Huế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Theo cơ quan chức năng, diện tích rừng bị chặt phá thuộc dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (dự án 661) triển khai từ năm 2008. Giai đoạn 2008 - 2012, khu rừng do Ban Quản lý dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) quản lý. Đến năm 2012, rừng được giao khoán cho các hộ dân tại thôn 4, xã Quảng Công quản lý, bảo vệ. Từ tháng 9/2020, chính quyền địa phương trực tiếp quản lý khu rừng.

Khu vực rừng bị chặt bán trái phép hiện vẫn chưa được trồng phục hồi.

Đến tháng 2/2025, UBND xã Quảng Công thống nhất thanh lý 8 ha rừng sản xuất bị thiệt hại do bão cho ông Nguyễn Văn Quốc (ngụ thị xã Phong Điền cũ, TP. Huế) với giá 85 triệu đồng. Sau đó, vào giữa tháng 4 và tháng 5/2025, ông Quốc thuê nhân công khai thác diện tích đã mua.

Trước khi khai thác, ông Quốc được cán bộ địa chính xã chỉ vị trí. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, diện tích khai thác đã vượt sang phần rừng có chức năng phòng hộ tại lô 152.

Theo hồ sơ, số tiền 85 triệu đồng ban đầu được chuyển khoản cho thủ quỹ UBND xã Quảng Công vào ngày 19/4/2025. Sau đó, do chưa khai thác toàn bộ diện tích như thỏa thuận, UBND xã yêu cầu hoàn trả. Tuy nhiên, ngày 15/5/2025, ông Quốc tiếp tục chuyển khoản 30 triệu đồng cho ông Nguyễn Đình Thông và đưa thêm 35 triệu đồng tiền mặt cho một lãnh đạo UBND xã tại phòng làm việc.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an TP. Huế để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cũng đã kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm liên quan. Hiện diện tích rừng bị chặt hạ vẫn chưa được trồng phục hồi do vụ việc đang trong quá trình điều tra.