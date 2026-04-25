Kiểm tra tiệm vàng tại TPHCM, thu giữ nhiều trang sức không nguồn gốc

TPO - Tại khu vực thành phố Thủ Đức (cũ), Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra và phát hiện 9 tổ chức vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu xoay quanh việc kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tịch thu 39 sản phẩm trang sức các loại không rõ xuất xứ, chưa qua sử dụng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, vừa qua đơn vị đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng trên toàn địa bàn.

Cơ quan chức năng TPHCM kiểm tra loạt tiệm vàng trên địa bàn

Tại địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 5 phụ trách, gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông và Chợ Lớn - nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp vi phạm. Các đơn vị này bị phát hiện kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng trị giá hàng vi phạm hơn 135 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt lên đến 210 triệu đồng.

Tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ, Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra và phát hiện 9 tổ chức vi phạm. Các hành vi chủ yếu xoay quanh việc kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc - mặt hàng thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới hơn 506 triệu đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tịch thu 39 sản phẩm trang sức các loại không rõ xuất xứ, chưa qua sử dụng, với tổng trị giá hơn 331 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm, lực lượng quản lý thị trường cũng đồng loạt tăng cường kiểm tra tại địa bàn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 19 và số 22 đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh vàng. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều sai phạm, với số hàng hóa không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc bị tịch thu trị giá hơn 300 triệu đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ các vụ xử lý này đạt khoảng 700 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục siết chặt quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Các hành vi vi phạm sẽ được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.