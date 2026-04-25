Cà Mau xây biểu tượng '3 hạt lúa' cao 24m, trị giá khoảng 20 tỷ đồng

TPO - Cà Mau sẽ xây dựng biểu tượng “3 hạt lúa” cao 24m với tổng mức đầu tư khái toán trên dưới 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, nhằm tôn vinh nghề trồng lúa nước, tôn vinh người nông dân, người đã chịu bao khó nhọc để làm ra hạt lúa.

Chiều 25/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước, phương án kiến trúc Biểu tượng tôn vinh Lúa nước của tỉnh, với điểm nhấn là công trình biểu tượng “3 hạt lúa” cỡ lớn.

Phối cảnh Biểu tượng 3 hạt lúa tỉnh Cà Mau với tổng vốn khái toán khoảng 20 tỷ, từ nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, bảo tàng theo mô hình ký ức gắn với trải nghiệm thực tế. Không chỉ trưng bày, giới thiệu các chuyên đề về quá trình khẩn hoang, vòng đời cây lúa, nông cụ qua các thời kỳ, công trình còn tái hiện không gian làng quê Nam Bộ, đặc trưng vùng Cà Mau – Bạc Liêu.

Để tránh trùng lắp với các bảo tàng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bảo tàng lúa nước Cà Mau sẽ tập trung phản ánh về ý chí, nghị lực và sự thích ứng của người nông dân trên vùng đất lợ và đất mặn. Tổ chức cho du khách trực tiếp tham gia việc cấy lúa, xay lúa, giã gạo…

“Điểm nhấn với một Biểu tượng mỹ thuật quy mô lớn để tôn vinh nghề trồng lúa nước, theo thống kê trên thế giới chưa chưa nơi nào có”, ông Thanh chia sẻ.

Theo ông Thanh, tỉnh cũng lên ý tưởng xây dựng Biểu tượng 3 hạt lúa, để tôn vinh nghề trồng lúa nước, nông dân.

Theo ông Thanh, 3 hạt lúa, muốn nói lên 3 giai đoạn quan trọng nhất của mỗi chu kỳ sinh trưởng, đó là hạt ngậm sữa, hạt lúa chín vàng và hạt nảy mầm.

“Hạt lúa trên cao đang ngậm sữa hấp thu “linh khí” của trời đất, tượng trưng cho giai đoạn sinh khởi tinh túy nhất. Hạt lúa ở giữa đã chín vàng ươm, nói lên thành quả lao động vất vả của người nông dân được đền đáp, màu vàng không chỉ là màu sắc cho sự no đủ mà còn là sự biểu hiện của thành tựu. Hạt thứ ba đang nảy mầm xanh, khởi đầu cho một chu kỳ sinh trưởng mới, tượng trưng cho tương lai, cho sức sống mãnh liệt, khả năng tái sinh không ngừng của cây lúa, của nghề nông, rộng ra là của sức sống của dân tộc Việt Nam”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ba hạt lúa còn thể hiện ba tộc người chủ yếu xây dựng nên văn hóa lúa nước vùng đất Chín Rồng và ở Cà Mau – Bạc Liêu là Kinh, Hoa, Khơ me.

Mô hình có tổng khái toán dự kiến trên dưới 20 tỷ, từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Tổng chiều cao công trình đạt 24m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18m.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước tỉnh Cà Mau.

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn triển khai cải tạo bên trong trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ để làm bảo tàng, đúng tầm một thiết chế văn hóa quan trọng của tỉnh.

Ông Thăng cũng giao các đơn vị sưu tầm, phục chế các nông cụ truyền thống, tư liệu, hình ảnh và giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với nghề trồng lúa nước... để trưng bày trong bảo tàng.