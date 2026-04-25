Iran cảnh báo sẽ phản ứng mạnh nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong toả

TPO - Bộ Tổng tham mưu Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran cảnh báo các hành động phong tỏa trên biển của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Iran.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy (25/4), Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia nhấn mạnh, nếu quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, sẽ phải đối mặt với sự đáp trả từ lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran.

Cơ quan này nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Iran hiện sở hữu sức mạnh và khả năng sẵn sàng cao hơn trước đây, đủ để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia.



Phía Iran cũng cho rằng quân đội Mỹ từng “trải nghiệm một phần” năng lực tấn công của Tehran trong các cuộc đối đầu trước đây, đồng thời khẳng định lực lượng của họ luôn trong trạng thái sẵn sàng cao, theo dõi sát mọi động thái của đối phương trong khu vực.

Đáng chú ý, tuyên bố tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì vai trò kiểm soát và quản lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Tehran cảnh báo trong trường hợp Mỹ hoặc Israel tiếp tục hành động gây hấn, mức độ thiệt hại mà hai nước này phải gánh chịu sẽ "nặng nề hơn nữa".

Iran xem xét kế hoạch quản lý chiến lược eo biển Hormuz

Song song với cảnh báo quân sự, Iran đang xúc tiến các bước đi về mặt chính sách nhằm củng cố quyền kiểm soát tuyến đường thủy này. Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran hiện xem xét kế hoạch gồm 12 điều khoản liên quan đến quản lý chiến lược eo biển Hormuz.

Theo nghị sĩ Fadahossein Maleki, một số nội dung trong kế hoạch đã được thông qua, trong khi các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục được thảo luận trước khi hoàn tất báo cáo trình Quốc hội Iran.

Kế hoạch này đặt mục tiêu tổ chức lại luồng tàu thuyền qua eo biển Hormuz, đồng thời cho phép Iran áp dụng mức phí đối với các tàu đi qua. Theo kế hoạch, mức phí sẽ được áp dụng đối với các tàu thuyền, tương tự như các biện pháp được thực hiện ở nhiều tuyến đường thủy quốc tế khác.

Iran mới đây đã công bố kế hoạch áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với lý do cần thiết để bù đắp chi phí an ninh ngày càng tăng. Các nhà lập pháp Iran cho biết mức phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại và khối lượng hàng hóa cũng như các rủi ro liên quan.

