Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran cảnh báo sẽ phản ứng mạnh nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong toả

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tổng tham mưu Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran cảnh báo các hành động phong tỏa trên biển của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Iran.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy (25/4), Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia nhấn mạnh, nếu quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, sẽ phải đối mặt với sự đáp trả từ lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran.

Cơ quan này nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Iran hiện sở hữu sức mạnh và khả năng sẵn sàng cao hơn trước đây, đủ để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

Phía Iran cũng cho rằng quân đội Mỹ từng “trải nghiệm một phần” năng lực tấn công của Tehran trong các cuộc đối đầu trước đây, đồng thời khẳng định lực lượng của họ luôn trong trạng thái sẵn sàng cao, theo dõi sát mọi động thái của đối phương trong khu vực.

Đáng chú ý, tuyên bố tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì vai trò kiểm soát và quản lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Tehran cảnh báo trong trường hợp Mỹ hoặc Israel tiếp tục hành động gây hấn, mức độ thiệt hại mà hai nước này phải gánh chịu sẽ "nặng nề hơn nữa".

Iran xem xét kế hoạch quản lý chiến lược eo biển Hormuz

Song song với cảnh báo quân sự, Iran đang xúc tiến các bước đi về mặt chính sách nhằm củng cố quyền kiểm soát tuyến đường thủy này. Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran hiện xem xét kế hoạch gồm 12 điều khoản liên quan đến quản lý chiến lược eo biển Hormuz.

Theo nghị sĩ Fadahossein Maleki, một số nội dung trong kế hoạch đã được thông qua, trong khi các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục được thảo luận trước khi hoàn tất báo cáo trình Quốc hội Iran.

Kế hoạch này đặt mục tiêu tổ chức lại luồng tàu thuyền qua eo biển Hormuz, đồng thời cho phép Iran áp dụng mức phí đối với các tàu đi qua. Theo kế hoạch, mức phí sẽ được áp dụng đối với các tàu thuyền, tương tự như các biện pháp được thực hiện ở nhiều tuyến đường thủy quốc tế khác.

Iran mới đây đã công bố kế hoạch áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với lý do cần thiết để bù đắp chi phí an ninh ngày càng tăng. Các nhà lập pháp Iran cho biết mức phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại và khối lượng hàng hóa cũng như các rủi ro liên quan.

Tasnim
#Iran #Mỹ #phong tỏa #Eo biển Hormuz #quân sự #chính sách #an ninh #căng thẳng #leo thang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe