Nội dung cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran và Thủ tướng Pakistan

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc hội đàm quan trọng tại Islamabad, tập trung vào tăng cường hợp tác khu vực và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo các quan chức Pakistan và truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad trong khuôn khổ chuyến công du khu vực.

Cuộc gặp diễn ra tại Phủ Thủ tướng Pakistan với sự tham dự của Ngoại trưởng Mohammad Ishaq Dar và Tư lệnh quân đội Asim Munir.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 25/4.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương Iran - Pakistan, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác khu vực và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

IRNA cho biết Ngoại trưởng Iran cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Pakistan vì đã ủng hộ người dân Iran và những nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến Li-băng.

Các nhà trung gian hòa giải ở Islamabad đang thúc đẩy vòng đàm phán thứ hai giữa quan chức Mỹ và Iran sau khi cuộc đàm phán bị đình trệ vào đầu tháng Tư. Kể từ khi đến Pakistan, ông Araghchi đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc gặp riêng với Tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, và hoan nghênh vai trò trung gian của Pakistan trong việc ngăn chặn leo thang xung đột.

Theo hãng tin Tasnim, hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như hợp tác tăng cường hòa bình và ổn định tại khu vực Tây Á.

Trong bài đăng trên Telegram sau cuộc gặp, ông Araghchi đánh giá cao những nỗ lực của ông Asim Munir và các quan chức Pakistan trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục phối hợp ngoại giao để đạt được kết quả bền vững.

"Cuộc thảo luận và trao đổi quan điểm đã được tổ chức liên quan đến những diễn biến mới nhất về thỏa thuận ngừng bắn.Tư lệnh quân đội Munir tuyên bố Pakistan sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực hòa giải của cho đến khi đạt được kết quả", bài đăng của ông Araghchi cho biết.