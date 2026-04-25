Iran tuyên bố phần lớn kho tên lửa chưa được triển khai

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Iran hôm thứ Bảy (25/4) cho biết phần lớn kho tên lửa của nước này vẫn chưa được triển khai, đồng thời nhấn mạnh rằng hơn 1.000 loại hệ thống vũ khí đang được sản xuất trong nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik đưa ra tuyên bố trên vào thời điểm Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở Islamabad để tham dự các cuộc đàm phán cấp cao với quan chức Pakistan. Theo một số nguồn tin, ông Araghchi không trực tiếp gặp phái đoàn Mỹ mà sẽ chuyển lập trường của Tehran thông qua Islamabad.

Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik cho biết lực lượng Iran vẫn duy trì khả năng tác chiến và phòng không, đồng thời tiến hành các hoạt động phản công. Giới chức Iran nhấn mạnh toàn bộ trang thiết bị quân sự hiện được sản xuất trong nước, phản ánh mức độ tự chủ cao của ngành công nghiệp quốc phòng.

Người phát ngôn cho biết năng lực này là kết quả của hơn 25 năm đầu tư liên tục, với hệ thống sản xuất được phân tán tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Mô hình phi tập trung này cho phép duy trì hoạt động ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.

"Năng lực này là kết quả của hơn 25 năm đầu tư và chuẩn bị trong ngành công nghiệp quốc phòng, đến mức ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, quá trình sản xuất và hỗ trợ vẫn tiếp tục trên khắp lãnh thổ cả nước", ông nói.

Ông Talaei-Nik cũng cho biết khoảng 9.000 công ty đang hợp tác với lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng, tạo thành một mạng lưới công nghiệp rộng lớn cung cấp linh kiện, công nghệ và dịch vụ cho chương trình quân sự. Ông mô tả sự hợp tác này là nền tảng giúp Iran duy trì khả năng sẵn sàng trong thời kỳ căng thẳng kéo dài.

Liên quan đến tình hình trên biển, Tehran cho biết eo biển Hormuz đã được sử dụng như một "đòn bẩy chiến lược" sau khi bị đóng cửa nhằm đáp trả các biện pháp phong tỏa từ phía Mỹ. Lực lượng Iran được cho là đã kiểm soát chặt chẽ khu vực then chốt này và nhiều lần đẩy lùi các lực lượng đối phương tại Vịnh Oman.

Iran nắm giữ phần lớn sức mạnh tên lửa

Các đánh giá tình báo phương Tây cũng cho thấy năng lực quân sự của Iran vẫn ở mức đáng kể. Một số báo cáo cho rằng Tehran vẫn kiểm soát khoảng 70% kho tên lửa và hơn 60% cơ sở hạ tầng phóng, bất chấp các cuộc tấn công kéo dài.

Năng lực điều khiển máy bay không người lái bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với khoảng 40% số lượng máy bay vẫn còn hoạt động, trong khi các nỗ lực tái thiết đã được tiến hành kể từ ngày 8/4.

Tuy nhiên, Iran đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khôi phục, đưa hơn 100 bệ phóng tên lửa từng được cất giấu trong các cơ sở ngầm trở lại trạng thái sẵn sàng, qua đó phục hồi đáng kể năng lực tác chiến.

Press TV
