Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe tăng T-1 do Việt Nam chế tạo có tính năng vượt trội về hỏa lực

Nguyễn Minh

TPO - Điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 là thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa tới kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ nghiên cứu, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1, Nhà máy Z125 đã chủ trì, phối hợp với 12 đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm, song song với hoàn thiện các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành tổng lắp mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1 để thử nghiệm đánh giá làm cơ sở hoàn thiện sản phẩm. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng đã xây dựng, rà soát thuyết minh, sẵn sàng phục vụ Hội đồng Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt, thẩm định theo quy định.

Theo lãnh đạo Nhà máy Z125, điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 là thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Nhà máy Z125 và các đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra tiến độ nghiên cứu, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z125 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để hoàn thiện sản phẩm; tổ chức thử nghiệm, đánh giá xe tăng hạng nhẹ T-1 trong tháng 5/2026.

Cùng với đó, các đơn vị cần khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu theo bộ chỉ tiêu tính năng đã được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt để thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm, kịp thời đưa vào trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động, tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng bảo đảm chất lượng, phát huy tối đa tính năng kỹ, chiến thuật của sản phẩm.

Từ năm 2020 đến nay, Nhà máy Z125 đã chủ động phối hợp với các viện nghiên cứu, các đơn vị trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, chế thử và tổ chức sản xuất, đưa vào trang bị nhiều sản phẩm quốc phòng mới; tham gia thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, nhà máy đã chủ trì thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống pháo 122mm PX-122-01 lắp cho pháo tự hành 122mm PTH-01”. Đây là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để Nhà máy Z125 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao trong thời gian tới.

Nhà máy cũng đang hướng tới từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi, tham gia nghiên cứu, chế tạo đồng bộ một số hệ vũ khí cấp chiến dịch, góp phần nâng cao tính tự chủ và tiềm lực công nghiệp quốc phòng quốc gia.

#Xe tăng T-1 do Việt Nam chế tạo có tính năng vượt trội về hỏa lực #xe tăng hạng nhẹ T-1 #thiết kế hiện đại #tính năng kỹ chiến thuật vượt trội #hỏa lực #Nhà máy Z125 #Tổng cục Công nghiệp quốc phòng #Thượng tướng Phạm Hoài Nam #Bộ Quốc phòng

