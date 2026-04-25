Xe tăng T-1 do Việt Nam chế tạo có tính năng vượt trội về hỏa lực

TPO - Điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 là thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa tới kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1, Nhà máy Z125 đã chủ trì, phối hợp với 12 đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo sản phẩm, song song với hoàn thiện các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành tổng lắp mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1 để thử nghiệm đánh giá làm cơ sở hoàn thiện sản phẩm. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng đã xây dựng, rà soát thuyết minh, sẵn sàng phục vụ Hội đồng Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt, thẩm định theo quy định.

Theo lãnh đạo Nhà máy Z125, điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 là thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Nhà máy Z125 và các đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z125 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để hoàn thiện sản phẩm; tổ chức thử nghiệm, đánh giá xe tăng hạng nhẹ T-1 trong tháng 5/2026.

Cùng với đó, các đơn vị cần khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu theo bộ chỉ tiêu tính năng đã được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt để thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm, kịp thời đưa vào trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động, tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng bảo đảm chất lượng, phát huy tối đa tính năng kỹ, chiến thuật của sản phẩm.