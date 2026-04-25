Cà Mau cất nóc bệnh viện nghìn tỷ

TPO - Ngày 25/4, Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức làm lễ cất nóc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

Ngày 25/4, Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức làm lễ cất nóc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 3.322 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường được khởi động từ năm 2021 và khởi công vào cuối tháng 4.2025, do Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Từ năm 2021 đến 2024, dự án đã giải ngân 199,736 tỷ đồng; năm 2025 được bố trí 2.229,382 tỷ đồng.

​Cũng trong ngày 25/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công công trình cầu kết nối Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (cầu Nguyễn Đình Chiểu), góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương.

Theo Ban Công trình giao thông tỉnh Cà Mau, công trình cầu kết nối Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau có tổng chiều dài toàn tuyến (bao gồm cầu và đường) hơn 2,4km, với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Hình ảnh vị trí xây cầu kết nối Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Dự án có điểm đầu tại quốc lộ 1 (đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm), điểm cuối nối vào đường Cà Mau – Đầm Dơi (tuyến 3 Tháng 2 nối dài), thời gian hoàn thành dự kiến tháng 5/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ​cầu Nguyễn Đình Chiểu là một trong những công trình giao thông quan trọng được người dân tỉnh Cà Mau mong chờ nhiều năm qua.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình cầu kết nối Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (cầu Nguyễn Đình Chiểu).

Theo ông Bi, cầu Nguyễn Đình Chiểu nằm trên trục đường giao thông huyết mạch nối liền quốc lộ 1 với trục đường Cà Mau - Đầm Dơi và khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 và giai đoạn năm 2026-2030 của tỉnh Cà Mau, với mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương.

Cùng với đó, dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường đang được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào hoạt động trong thời gian tới. ​

Dự án cũng góp phần quan trọng vào việc kết nối đồng bộ về hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đặc biệt là phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tại xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau cũng tổ chức khánh thành Dự án xây dựng nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức đầu tư trên 68 tỷ đồng, từ nguồn sách Trung ương và cân đối ngân sách của tỉnh. Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích đất là 32.797m2, bao gồm các hạng mục như: Khu nhà làm việc; khu tâm thần nam; khu tâm thần nữ; khu người rối nhiễu; khu giáo dưỡng nam; khu giáo dưỡng nữ; khu nhà ở cho cán bộ quản lý và khu giặt sấy quần áo…

