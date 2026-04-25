Thanh Thủy 'đổi nhịp' với chợ đêm nông sản và chuỗi lễ hội 9 ngày

Cách Hà Nội chỉ hơn một giờ di chuyển, Lynntimes Thanh Thủy đang trở thành "toạ độ" nóng nhất dịp đại lễ 30/4 với chuỗi sự kiện “Dòng chảy di sản” kéo dài 9 ngày từ 26/4 đến 3/5. Trong đó, sự xuất hiện của mô hình chợ đêm và các hoạt động nghệ thuật về đêm đã thực sự “đánh thức” không gian tĩnh lặng đặc trưng của vùng quê Thanh Thủy, mang đến một nhịp sống hội hè rực rỡ và đầy sức sống.

Chợ đêm nông sản - điểm hẹn ẩm thực, giải trí hấp dẫn

Khác với nhịp sống thường thấy tại Thanh Thủy, nơi các hoạt động về đêm còn hạn chế, phiên chợ đêm tại Lynntimes Thanh Thủy tạo nên một không gian giải trí kéo dài liên tục trong suốt kỳ nghỉ.

Du khách sẽ được hòa mình vào nhịp sống hối hả của phiên chợ quê, nơi tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những màn xiếc ảo thuật đường phố và các trò chơi dân gian đầy hào hứng.

Các hoạt động nghệ thuật buổi tối hứa hẹn thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Đỉnh cao của cảm xúc là các chương trình biểu diễn, các màn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ biến không gian nghỉ dưỡng khoáng nóng thanh bình thường ngày thành một đêm hội ánh sáng rực rỡ, đánh thức mọi giác quan của du khách.

Hành trình 9 ngày chạm vào "Dòng chảy di sản" vùng đất cội nguồn

Nếu chợ đêm là điểm nhấn sôi động khi phố lên đèn, thì chuỗi sự kiện ban ngày lại là một hành trình văn hóa sâu sắc. Mỗi ngày tại Lynntimes Thanh Thủy là một chủ đề riêng biệt, đảm bảo du khách lưu trú dài ngày luôn tìm thấy sự mới mẻ trong từng khoảnh khắc. Hành trình bắt đầu đầy trang trọng với Lễ hội Mạch nguồn khoáng nóng vào chiều mùng 10 tháng 3 âm lịch, nơi nghi lễ Rước nước sông Đà được tái hiện như một lời tri ân gửi đến nguồn năng lượng nguyên bản của vùng đất cội nguồn.

Sức hút của chuỗi sự kiện còn nằm ở những trải nghiệm nông nghiệp độc đáo lần đầu tiên được đưa vào không gian nghỉ dưỡng 5 sao. Du khách sẽ được hóa thân thành những nông dân thực thụ tại Lễ hội thu hoạch Bí Đao vào ngày 30/04 với cuộc thi tìm kiếm "Bí đao khổng lồ", hay hòa mình vào không khí gần gũi của Lễ hội Ngô Vàng vào ngày 02/05. Những hoạt động thực tế như tự tay thu hoạch, tách hạt hay chế biến các món ăn từ nông sản bản địa hứa hẹn tạo nên một sợi dây kết nối bền chặt giữa con người hiện đại và những giá trị truyền thống bình dị.

Chuỗi sự kiện mang đến không gian trải nghiệm văn hóa thú vị.

Xuyên suốt kỳ nghỉ, không gian tại Lynntimes Thanh Thủy luôn sôi động bởi các workshop thủ công tỉ mỉ như làm nón lá, thắt vòng lụa, làm bánh chè lam hay vẽ chuồn chuồn tre,.... Bên cạnh đó là những góc check-in không thể bỏ lỡ với vườn hoa Sao Nhái lung linh, nông trại xanh mát và những cánh diều khổng lồ khí động học tung bay trên bầu trời Thanh Thủy Camping mỗi buổi chiều. Việc thiết lập một lịch trình đa dạng không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp khu nghỉ dưỡng khẳng định vị thế của một tổ hợp đa năng, nơi chăm sóc sức khỏe đã trở thành một phong cách sống tận hưởng trọn vẹn.

Dòng tiền bền vững từ những "tọa độ" nghỉ dưỡng giàu sức sống

Sự sôi động của chuỗi sự kiện 9 ngày tại Lynntimes Thanh Thủy sẽ là minh chứng đắt giá cho tiềm năng khai thác của bất động sản Wellness. Thành công trong việc thu hút dòng khách khổng lồ phản ánh xu hướng dịch chuyển của dòng tiền: Nhà đầu tư hiện nay ưu tiên các mô hình có khả năng vận hành hiệu quả, tạo dòng tiền ổn định thay vì chỉ kỳ vọng vào việc tăng giá đất thuần túy.

Trên nền tảng vững chắc đó, hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Tập đoàn Onsen Fuji tiếp tục được mở rộng với loạt dự án mới sắp ra mắt như Tokyu Retreat, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Mỗi dự án đều được kế thừa "công thức chiến thắng" từ Thanh Thủy: kết hợp giữa mạch nguồn khoáng nóng quý giá và năng lực vận hành sự kiện chuyên nghiệp, đảm bảo sức sống cho dự án cả ngày lẫn đêm. Đây chính là yếu tố cốt lõi biến sản phẩm bất động sản thành "cỗ máy" sinh lời bền vững.

Trong bức tranh tổng thể, Lynntimes Thanh Thủy không chỉ là một điểm đến nổi bật trong mùa lễ năm nay, mà còn là “mảnh ghép khởi đầu” cho một hệ sinh thái nghỉ dưỡng – trị liệu đang dần được định hình trên khắp cả nước. Với lộ trình bàn giao rõ ràng, sự kết hợp giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng và khả năng khai thác thực tế sẽ định nghĩa lại giá trị bất động sản wellness, mang lại sự an tâm tuyệt đối về tính thanh khoản cho các nhà đầu tư đồng hành.