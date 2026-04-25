Có ai ‘bảo kê’ cơ sở nha khoa làm bậy ở Hà Nội?

TPO - Sau loạt bài 'Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”, phóng viên báo Tiền Phong liên hệ với lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) để làm rõ hơn việc quản lý các cơ sở nha khoa. Phóng viên cũng quay lại để đặt câu hỏi trực diện về việc có hay không sự “bảo kê” với các cơ sở nói trên với Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội).

“Phải xử lý, không dung túng bao che”

Ông Hà Anh Đức- Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết: “Nha khoa là 1 trong những dịch vụ mà Bộ Y tế rất muốn phát triển trong đề án du lịch y tế sẽ trình Chính phủ. Nha khoa là 1 trong các thế mạnh của Việt Nam về chuyên môn, giá cả, chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, sản phẩm kiểu như loạt bài trên báo Tiền Phong, tôi cực kỳ lên án, phải xử lý, không dung túng bao che. Người ta bỏ tiền ra thì cần mua được sản phẩm tương ứng, không có thể làm giả ăn thật”.

Ông Đức khẳng định rằng, theo thẩm quyền quản lý, phòng khám do sở y tế các tỉnh thành phố thẩm định, cho phép; Bộ Y tế kiểm tra, giám sát, thậm chí cả cơ quan công an đi cùng. Theo đó, Bộ Y tế phân cấp nhưng không có nghĩa không có trách nhiệm. Bộ Y tế sẽ cùng địa phương lên kế hoạch kiểm tra, làm thế nào để lành mạnh loại hình dịch vụ này.

Một phòng nha khoa được phán ánh trong loạt bài và phóng viên đã thông báo cho lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi (Hà Nội) kiểm tra

-Ông nói sẽ trình Chính phủ đề án du lịch kèm dịch vụ nha khoa, vậy sơ bộ thế nào?

Đó là gói dịch vụ nha khoa trong tour du lịch để quảng cáo ra quốc tế. Nha khoa Việt Nam có lợi thế về giá. Nếu so sánh, dịch vụ cắm implant bên Mỹ khoảng 5.000 USD, nhưng tại Việt Nam chỉ từ 1.000 (khoảng 26 triệu đồng) – 1.200 USD, chất lượng ngang nhau. Làm ở Việt Nam còn có lợi thế về mặt thời gian (thời gian chờ tính theo ngày), bên Mỹ chờ hàng tháng. Chưa kể, nước ta có phong cảnh đẹp, hạ tầng du lịch khá tốt.

-Muốn làm vậy, có lẽ Bộ Y tế cần xếp hạng phòng nha như kiểu khách sạn gắn sao, thưa ông?

Tương lai sẽ xếp hạng phòng nha uy tín. Việc đầu tiên sẽ làm với các bệnh viện. Hãy cho chúng tôi thời gian. Trước mắt, việc cần làm là phải có công cụ, tiêu chí khách quan, khoa học; định tính, định lượng… Chúng tôi sẽ làm cả hệ thống. Trong hệ thống có lĩnh vực chuyên khoa, nha khoa. Chúng tôi đang xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cao, đánh giá hệ thống y tế, tập trung trước vào cơ sở điều trị, bệnh viện, chuyển sang phòng khám...

Có “trùm”, “bảo kê?

Trước các câu hỏi trong loạt bài, Cục trưởng Đức cũng gợi ý phóng viên báo Tiền Phong nên hỏi thêm ông Bùi Quốc Vương – Trưởng Phòng Quản lý Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội). Nhóm phóng viên đã quay lại Sở Y tế Hà Nội và có cuộc trao đổi thẳng thắn.

-Vừa là người quản lý, cấp phép, lại kiêm nha sĩ, có cơ sở riêng; vậy giữa muôn trùng phòng nha khoa, phòng Lab đủ giá cả, ông có lời khuyên nào tới người dân biết tìm nơi uy tín?

Ở nước ngoài, người dân có thể truy cập trang thông tin của hội hành nghề để kiểm tra nha sĩ uy tín. Ở Việt Nam chưa có hội này mà tin tưởng vào quy định pháp luật như cấp phép. Bất kỳ bác sĩ đủ thủ tục hành chính, nếu đủ điều kiện (con người, cơ sở vật chất, máy móc có hợp đồng mua bán, đủ điều kiện nước thải, rác thải…), cơ quan quản lý phải cấp phép. Khi có đủ hồ sơ, sở y tế không cấp phép sẽ bị người dân kiện.

Các phòng nha khoa hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh và thông tư hướng dẫn. Trong xu hướng phát triển kinh tế tư nhân, chất lượng khám chữa bệnh của tư nhân ngày càng tốt hơn.

-Thưa ông, người dân làm sao biết nơi nào đủ uy tín?

Cái này hơi khó. Hiện mới chỉ có bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, chưa có đánh giá chất lượng phòng khám. Trước đây, Vụ pháp chế, Bộ Y tế cho rằng, đã cấp phép nghĩa là đảm bảo chất lượng.

Như của tôi, trước nay chỉ chữa khách quen.

-Ông hiện có mấy phòng nha khoa?

Giờ chỉ có 1 phòng thôi. Tôi bận suốt, 1 tuần chỉ làm mấy buổi cho khách quen.

Một phòng răng do BS Bùi Quốc Vương phụ trách chuyên môn.

-Một khi đã cấp phép tức đủ điều kiện nhưng hậu kiểm thế nào?

Hậu kiểm vẫn làm.

-Mỗi tháng, đơn vị ông cấp bao nhiêu giấy phép?

Bình quân 1 tháng cấp phép khoảng 100 phòng khám, tức đâu đó 1.200 phòng khám được cấp phép trong 1 năm. Tuy nhiên, số lượng đóng cửa cũng nhiều, tháng nào cũng có quyết định đóng; mỗi tuần khoảng 17 giấy phép.

-Xin hỏi ông câu hơi nhạy cảm: Ở cương vị là trưởng phòng nghiệp vụ y, nơi cấp phép, nếu có ai đó bảo ông là “trùm”, “bảo kê”, muốn cấp phép phải thông qua, ông nghĩ sao?

Tôi không sợ điều này. Về nguyên tắc, công dân được đối xử như nhau. Các bước nộp hồ sơ đều số hóa, nộp tại dịch vụ công, không phải tại sở. Dịch vụ công nhận đầy đủ hồ sơ và chuyển vào đây, mình đọc hồ sơ, nếu đủ điều kiện cần xếp lịch thẩm định. Các bước đã có hết. Việc cấp giấy phép hành nghề trong thời gian 1 ngày, nếu quá thời gian hệ thống báo đỏ và báo lên tới thành phố. Với giấy phép hành nghề, công dân ngồi tại nhà làm thủ tục và nhận kết quả, không tiếp xúc với nhau. Chúng tôi nhận hồ sơ cũng có nhận tại trụ sở đâu, họ nộp hết ở dịch vụ hành chính công.

Nhưng vẫn có khâu con người thẩm định hồ sơ và liệu ông hay nhân viên bắt bẻ rồi từ chối hồ sơ thì sao?

Hồ sơ chưa đúng phải hướng dẫn cho đúng. Phiếu trả hồ sơ, hướng dẫn hồ sơ để người dân hoàn thiện; hướng dẫn qua dịch vụ công. Việc cấp phép do cả hội đồng, không phải cá nhân.

Ông ở vị trí này bao năm rồi? Giả thiết đặt ra, hồ sơ nộp trực tuyến nhưng người xin có thể gọi điện cho ông lưu tâm xử lý?

Tôi nhận vị trí công tác này hơn 1 năm. Về nguyên tắc, không ai biết số điện thoại của ai để gọi. Toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ, không có số điện thoại của ai. Không ai biết số điện thoại của tôi, nếu biết chắc họ gọi suốt ngày.