Xe khách chở hàng chục người bị lật khi xuống đèo tại Lào Cai

TPO - Di chuyển trên đoạn đường miền núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua liên tiếp, tái xế không làm chủ được tay lái. Sau khi va chạm cống thoát nước bên phải đường, chiếc xe chở 39 hành khách lật nghiêng.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 25/4, tại Km7+500 Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San (tỉnh Lào Cai), khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 0h05 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 26H-026.71 di chuyển theo hướng Sa Pa về TP Lào Cai cũ. Trên xe có khoảng 39 hành khách, cùng một lái xe và một phụ xe. Người điều khiển phương tiện được xác định là anh L.T.P (SN 1989, trú tại tỉnh Sơn La).

Khi di chuyển đến khu vực kể trên, vốn là đoạn đường miền núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua liên tiếp, lái xe do không quen đường nên đã không làm chủ được tay lái.

Sau khi va chạm cống thoát nước bên phải đường theo chiều di chuyển, chiếc xe khách bị lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó một người bị gãy xương đòn bả vai và một người bị gãy xương sườn. Chiếc bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã Cốc San cho biết, nguyên nhân sơ bộ do tài xế không quen đường, khi di chuyển qua đoạn dốc dài, nhiều khúc cua nên không làm chủ tay lái.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy lái xe không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.