Ký kết chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và VTV

Chiều 24/4, tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam diễn ra Hội nghị sơ kết 1 năm phối hợp sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát và Lễ ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2027 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam dự và chủ trì hội nghị và Lễ ký kết.

Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND; đồng chí Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc VKSND tối cao; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam: Đỗ Đức Hoàng, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Quyền; đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, cùng lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu sơ kết 1 năm Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND đã chúc mừng VTV có một chương trình chính luận điều tra thật sự hấp dẫn, là mảng ghép đầy đủ trong bức tranh tổng thể tuyên truyền về các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương, góp phần tuyên truyền đậm nét về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nơi mà trước đây thông tin chưa được lan toả mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận định, Chương trình đã lựa chọn cách tiếp cận trực diện, gần gũi; không phải là một chùm tin phản ánh thông thường, mà trong đó kể những câu chuyện bằng ngôn ngữ truyền hình hiện đại, sinh động, nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan và chuẩn mực pháp lý.

Từ việc cận cảnh những gương mặt của người yếu thế vui mừng, xúc động khi nhận tờ Giấy khai sinh, nhờ Viện kiểm sát vào cuộc, để viết tiếp giấc mơ cuộc đời; đến việc lột tả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong các đại án tham nhũng, lãng phí - thể hiện như những thước phim cuốn hút, góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cảnh tỉnh, răn đe trong xã hội.

Chương trình đã và đang trở thành món ăn tinh thần của hàng triệu khán giả, chờ đến giờ vàng kênh VTV1 của thứ Năm hàng tuần bật tivi xem, hoặc theo dõi qua các nền tảng số.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, cấp uỷ, chính quyền và Viện kiểm sát các địa phương.

Cảm ơn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Phòng Truyền hình Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, cùng Ban Chuyên đề - Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua áp lực, chỉ trong 1 tháng cùng phối hợp xây dựng, hoàn thiện format chương trình, tổ chức sản xuất những số đầu tiên, để kịp lên sóng đúng kế hoạch và có thành quả như hôm nay.

"Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thủ trưởng, Lãnh đạo 2 cơ quan VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam; khi có quyết tâm chính trị cao, khát vọng cống hiến, với cách làm đúng và sự phối hợp chặt chẽ, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa và giá trị nhân văn sâu sắc.

Chúng tôi, những người làm báo của ngành Kiểm sát nhân dân, cùng nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban và đội ngũ phóng viên, biên tập viên dày dạn kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm cao của Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng và tạo dấu ấn đậm nét của Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” trong giai đoạn phát triển mới" - đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Theo đó, việc ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2027 – 2030 làm căn cứ để hai bên xây dựng chương trình, kế hoạch và các điều kiện bảo đảm để thực hiện tốt, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên sóng truyền hình Quốc gia và trên nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia; bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện, tích cực, hiểu biết lẫn nhau, trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp qua chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” và các hình thức phối hợp thiết thực, hiệu quả khác nhằm tuyên truyền việc Viện kiểm sát thực hiện thí điểm tố tụng dân sự công ích, chuyển đổi số và một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn 2027 – 2030.

VKSND tối cao giao Báo Bảo vệ pháp luật, Đài Truyền hình Việt Nam giao Ban Chuyên đề - Khoa giáo làm đầu mối cùng phối hợp xây dựng kế hoạch, xác định nội dung công tác tuyên truyền, ký kết thực hiện các nội dung và bảo đảm kinh phí phục vụ tuyên truyền cụ thể trong từng năm; giao Báo Bảo vệ pháp luật tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao và Ban Chương trình tham mưu cho lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam phân công nhiệm vụ, công việc phối hợp cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam cử đầu mối phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật và các đơn vị thuộc VKSND tối cao theo kế hoạch chung hai bên ký kết. Các cơ quan, đơn vị chức năng của VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình và kế hoạch cụ thể từng năm hoặc theo nhiệm vụ cụ thể.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 01 năm phối hợp sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát và Lễ ký, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam với vị thế mới là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng giám đốc; trực tiếp là đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc và Lãnh đạo Ban Chuyên đề - Khoa giáo; cảm ơn tập thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và ê-kíp sản xuất đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật xây dựng và triển khai Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”.

Sau một năm triển khai, Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”, một sản phẩm báo chí có giá trị và ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước chuyển tích cực trong tư duy, phương thức và hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành KSND đã đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, chương trình đã cụ thể hóa hiệu quả chủ trương phối hợp giữa Lãnh đạo 02 ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam, được ký kết thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, hình thành một kênh tuyên truyền chính thống, hiện đại về ngành Kiểm sát trên sóng đài truyền hình quốc gia, có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.

Từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền về ngành KSND, qua đó nâng cao rõ rệt tính hấp dẫn và sức thuyết phục của sản phẩm báo chí. Chương trình đã lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, lấy thực tiễn hoạt động công tố, kiểm sát làm trung tâm; lấy các vụ án, vụ việc cụ thể làm chất liệu. Từ đó kể những câu chuyện chính luận pháp luật bằng ngôn ngữ truyền hình hiện đại, sinh động, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, chuẩn mực, sự hấp dẫn, thuyết phục.

Chương trình đã góp phần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân; phản ánh sinh động vai trò của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý; bảo vệ lợi ích của Nhà nước; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ người yếu thế, lan toả hình ảnh đẹp về ngành Kiểm sát nhân dân.

Dư luận và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân cho rằng, cùng với bộ phim “Lằn ranh”, chưa bao giờ hình ảnh cán bộ kiểm sát, với màu áo thiên thanh được xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình quốc gia và rất gần gũi với công chúng như thời gian qua.

Chương trình khẳng định vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo và nòng cốt là Báo Bảo vệ pháp luật trong việc kết nối, điều phối, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn Ngành. Bên cạnh đó là sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Chuyên đề - Khoa giáo và ê kíp của chương trình đã thể hiện rõ năng lực phối hợp liên ngành ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” thu hút sự quan tâm, đón nhận của đông đảo công chúng báo chí đối với một lĩnh vực vốn được coi là khó tiếp cận; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành KSND.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với vị thế mới và tầm quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác phối hợp của hai ngành trong thời gian tới cần được nâng lên tầm cao mới, với sự chủ động, sắc bén và có chiều sâu hơn nữa.

Nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ Chương trình phối hợp giữa 2 ngành giai đoạn 2025 – 2026 và triển khai thực hiện tốt Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2027 – 2030.

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu: Sau một năm triển khai hợp tác, chúng tôi thực sự trân trọng và đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã cùng nhau xây dựng. Mối quan hệ phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam và VKSND tối cao không chỉ dừng lại ở việc sản xuất nội dung, mà đã trở thành một quá trình đồng hành chặt chẽ, trách nhiệm và đầy tâm huyết.

Trong năm qua, chúng ta đã cùng cho ra đời hai sản phẩm rất thành công. Chuyên mục “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” với thời lượng 10 phút mỗi tuần đã phản ánh trực diện, sinh động hoạt động của ngành Kiểm sát.

Series phim truyền hình “Lằn ranh” đã tạo được tiếng vang lớn, với trung bình 3,5 triệu khán giả theo dõi mỗi tập, thời gian xem trung bình đạt tới 26 phút – gần như trọn vẹn thời lượng phát sóng. Tập cao nhất ghi nhận hơn 7 triệu lượt xem và giữ chân gần 5 triệu khán giả trong từng phút phát sóng – những con số rất ấn tượng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, những kết quả này mang ý nghĩa sâu sắc đối với cả hai bên. Đối với ngành Kiểm sát, các chương trình đã góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của ngành trong hệ thống tư pháp, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, chống oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Với VTV, không chỉ có thêm những nội dung chất lượng mà còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất trách nhiệm, sâu sát từ lãnh đạo VKSND tối cao, đặc biệt trong quá trình thẩm định kịch bản và phản biện nội dung.

“Bước sang năm hợp tác thứ hai, chúng ta cũng đứng trước những thách thức mới khi kỳ vọng của khán giả ngày càng cao. Tuy nhiên, đây cũng chính là động lực để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, cùng nhau nâng tầm chất lượng nội dung, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hơn nữa cho xã hội”, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nói.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bên, cũng như sự nỗ lực của Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chuyên đề - Khoa giáo và các đơn vị tham gia thực hiện. Đồng chí Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tin tưởng rằng, với nền tảng đã được xây dựng, mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Trước khi thực hiện nghi thức ký kết hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam, giai đoạn 2027-2030, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phối hợp, sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 19 cá nhân thuộc VTV đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".

Đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng các cá nhân thuộc VTV đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng Bằng khen cho 16 tập thể thuộc VKSND tối cao đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 cá nhân thuộc VKSND tối cao đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".

​