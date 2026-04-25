Trắng đêm phá dỡ, giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo

TPO - Hơn 100 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động giải phóng mặt bằng các công trình trong phạm vi dự án cầu Trần Hưng Đạo trong đêm.
Nhiều nhà trên phố Vạn Kiếp đã hoàn thành phá dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án
Đến nay, UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố 27.886,02 m² mặt bằng, đạt khoảng 62,68% tổng diện tích cần thu hồi.
Ông Nguyễn Văn Thịnh (Số 27 Vạn Kiếp, Hà Nội) - một trong những hộ dân bàn giao sớm mặt bằng cho biết, hiện ông đang thuê nhà bên ngoài để chờ tái định cư. "Hiện mỗi nhân khẩu được 2,5 triệu đồng hỗ trợ tạm cư. Chúng tôi đồng thuận bàn giao sớm và cũng rất mong sớm nhận được đất tái định cư tại xã Thư Lâm", ông Thịnh nói.
Nhiều mặt bằng sạch trên tuyến đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà đã sẵn sàng bàn giao