Xã hội

Trắng đêm phá dỡ, giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo

Trần Hoàng

TPO - Hơn 100 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động giải phóng mặt bằng các công trình trong phạm vi dự án cầu Trần Hưng Đạo trong đêm.

Đêm 24/4, UBND phường Hồng Hà cùng các nhà thầu huy động lực lượng phá dỡ các công trình đã bàn giao mặt bằng để tạo "đất sạch" phục vụ dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường
Nhà thầu đã huy động 5 xe cẩu gầu xúc cỡ lớn, xe tưới nước chống bụi, 25 xe tải loại 20 tấn cùng hơn 100 công nhân tập trung phá dỡ các công trình theo kế hoạch
Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồng Hà Phùng Mỹ Ngà cho biết: Đảng ủy - UBND phường Hồng Hà xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu “then chốt của then chốt”. Do đó, ngay từ khi triển khai, phường Hồng Hà đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân
Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, với tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8 m², tương ứng 335 trường hợp, UBND phường Hồng Hà đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.
Trên cơ sở đó, công tác chi trả được triển khai khẩn trương đối với 185 trường hợp; tổ chức phá dỡ 56 công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi đất thực hiện dự án. Ảnh: Tại tuyến phố Vạn Kiếp, người dân tích cực thu dọn tài sản để sớm bàn giao mặt bằng.
Nhiều nhà trên phố Vạn Kiếp đã hoàn thành phá dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án

Đến nay, UBND phường Hồng Hà đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố 27.886,02 m² mặt bằng, đạt khoảng 62,68% tổng diện tích cần thu hồi.

Ông Nguyễn Văn Thịnh (Số 27 Vạn Kiếp, Hà Nội) - một trong những hộ dân bàn giao sớm mặt bằng cho biết, hiện ông đang thuê nhà bên ngoài để chờ tái định cư. "Hiện mỗi nhân khẩu được 2,5 triệu đồng hỗ trợ tạm cư. Chúng tôi đồng thuận bàn giao sớm và cũng rất mong sớm nhận được đất tái định cư tại xã Thư Lâm", ông Thịnh nói.

Trên sông Hồng, các trụ cầu Trần Hưng Đạo đang được khẩn trương xây dựng.
Nhiều mặt bằng sạch trên tuyến đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà đã sẵn sàng bàn giao

#cầu Trần Hưng Đạo #phường Hồng Hà #phá dỡ thi công #GPMB cầu trần hưng đạo #di dời dân #tái định cư #bàn giao mặt bằng #UBND Phường Hồng Hà

