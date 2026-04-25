Ngoại trưởng Iran đến Pakistan, Tổng thống Mỹ Trump kỳ vọng yêu cầu được đáp ứng

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới thủ đô Islamabad của Pakistan để thảo luận các đề xuất nhằm nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ, mang lại chút hy vọng về khả năng chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tuần.

Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra ở khu vực dự kiến sẽ diễn ra hoà đàm vòng hai giữa Iran và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng Iran dự định đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, nhưng ông cho biết chưa rõ nội dung cụ thể của đề xuất này.

Khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với ai, ông Trump nói: “Tôi không muốn nói điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người đang nắm quyền”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết trên nền tảng X, rằng các quan chức Iran không có kế hoạch gặp đại diện Mỹ, dù các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Islamabad. Theo người phát ngôn, các quan ngại của Iran sẽ được chuyển tải thông qua Pakistan.

Sau chiến dịch ném bom của Mỹ và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, hai nước đang rơi vào thế bế tắc tốn kém: Xuất khẩu dầu của Iran bị đình trệ, còn giá xăng tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Phát biểu trước khi có tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hai ông Witkoff và Kushner sẽ rời Mỹ tới Pakistan vào ngày 25/4 để đàm phán với ông Araqchi.

Bà Leavitt tỏ ra lạc quan, nói rằng Mỹ đã thấy một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm bước tiến vào cuối tuần này.

Bà cũng cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẵn sàng tới Pakistan nếu cần.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về tuyên bố của phía Iran.

Các nguồn tin Pakistan cho biết, một đội hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho khả năng diễn ra đàm phán.

Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận ông Araqchi đã tới Islamabad, nơi có sự hiện diện dày đặc của lực lượng quân đội và bán quân sự tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo hai nguồn tin chính phủ, ông Araqchi đã lập tức có cuộc gặp với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tại khách sạn Serena - địa điểm diễn ra vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cam kết ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan, hãng thông tấn nhà nước Qatar đưa tin.

Ông Araqchi viết trong bài đăng trên nền tảng X rằng chuyến công du của ông tới Pakistan, Oman và Nga là nhằm phối hợp với các đối tác về những vấn đề song phương và tham vấn về diễn biến khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran sau đó cho biết chuyến đi cũng bao gồm trao đổi về nỗ lực mới chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng Iran vẫn còn cơ hội đạt được một “thỏa thuận tốt” với Mỹ.

“Iran hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội để lựa chọn khôn ngoan. Tất cả những gì họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách thực chất và có thể kiểm chứng”, ông nói.

Vòng đàm phán hòa bình gần nhất dự kiến nối lại vào ngày 21/3 nhưng đã không diễn ra, khi Iran cho biết họ chưa sẵn sàng tham dự, còn phái đoàn Mỹ do ông Vance dẫn đầu cũng không rời Washington.

Tổng thống Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 tuần để có thêm thời gian nối lại đàm phán.

Giá dầu tiếp tục biến động vì các nhà giao dịch lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu Brent ngày 24/4 chốt ở mức 105,33 USD/thùng, tăng khoảng 0,3%, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 1% xuống còn 94,88 USD/thùng.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ đang chiếm ưu thế tại eo biển Hormuz.

Mỹ vẫn chưa tìm ra cách mở lại eo biển này, nơi Iran đã phong tỏa gần như toàn bộ tàu thuyền (ngoại trừ tàu của chính họ) kể từ khi chiến tranh nổ ra cách đây 8 tuần. Trong tuần này, Iran thể hiện quyền kiểm soát bằng việc thu giữ 2 tàu hàng lớn tại đó.

Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với hoạt động vận tải biển của Iran từ tuần trước. Tehran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển cho tới khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 5 tàu đi qua eo biển trong 24 giờ qua, so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Trong số đó có một tàu chở sản phẩm dầu của Iran, nhưng không có các siêu tàu chở dầu thô vốn cung cấp năng lượng cho thị trường toàn cầu.