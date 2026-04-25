3 lớp đọc chéo và ‘tấm lưới an toàn’ cho người đi tầm soát

Đằng sau mỗi kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bernard Healthcare không chỉ là một lần đọc. Đó là sự phối hợp của nhiều lớp chuyên môn, nhiều góc nhìn - tạo nên một “tấm lưới an toàn” giúp hạn chế bỏ sót, phát hiện sớm bệnh lý ngay từ những dấu hiệu nhỏ nhất.

Trong một ngày làm việc tại Bernard, nhiều hình ảnh CT, MRI được xử lý. Nhưng điều khác biệt nằm ở cách những hình ảnh đó được “đọc”. Không có chuyện một bác sĩ đọc xong và kết luận. Thay vào đó, mỗi kết quả đi qua nhiều bước.

Hệ thống MRI tại Bernard Healthcare

Khi một kết quả được nhiều người “cùng đọc”

Quy trình đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bernard được thiết kế theo nhiều lớp: Bác sĩ Việt Nam đọc và đánh giá ban đầu; Dữ liệu được chuyển sang Nhật; Bác sĩ Nhật đọc độc lập; Kết quả được đối chiếu với Bernard; Hội chẩn khi cần thiết.

Đặc biệt, phía Nhật luôn duy trì nguyên tắc riêng: Mỗi kết quả chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT) luôn có ít nhất 2 bác sĩ đọc song song. Trong một số trường hợp, ê-kíp mời thêm chuyên gia lâm sàng để thảo luận, tham vấn ý kiến. Phần lớn bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đại học Yamanashi ngoài chuyên môn sâu, còn là Giáo sư, Phó Giáo sư đảm nhiệm giảng dạy tại Đại học Yamanashi.

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ xa của Bernard tại Bệnh viện Đại học Yamanashi, Nhật Bản

Như vậy, một kết quả có thể trải qua 3 lớp kiểm tra chéo: đọc kết quả độc lập - kiểm tra chéo nội bộ - hội chẩn, thảo luận chuyên môn. “Đó là cách để giảm tối đa nguy cơ bỏ sót” – bà Nam Phương chia sẻ.

Trong thực tế, việc đối chiếu và kiểm tra chéo kết quả chuyên môn giữa đội ngũ bác sĩ Bernard và bệnh viện đối tác đôi khi khó tránh khỏi những nhạy cảm ở góc độ cá nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ Bernard đều xem đây là một bước kiểm chứng cần thiết trong bảo đảm chất lượng chuyên môn, không làm giảm niềm tin mà ngược lại còn củng cố độ tin cậy của chẩn đoán và chỉ định điều trị.

Có những trường hợp, tổn thương rất nhỏ: Một nốt phổi vài milimet; Một dấu hiệu mờ trên hình ảnh… dễ bị bỏ qua nếu chỉ nhìn một lần. Nhưng khi được đọc chéo, những chi tiết đó được nhìn lại. Chỉ cần bỏ qua một bước, kết quả có khi khác hoàn toàn. Và trong nhiều trường hợp, chính “một bước” đó quyết định cơ hội điều trị.

Không thể phủ nhận, mô hình này khiến: Thời gian trả kết quả lâu hơn; Chi phí cao hơn… Nhưng theo bà Nam Phương – Tổng Giám đốc Bernard Healthcare, đó là lựa chọn có chủ đích.

“Chúng tôi chọn độ chính xác thay vì tốc độ; Chi phí có thể tăng nhưng chi phí của việc phát hiện muộn còn lớn hơn nhiều” – bà chia sẻ thêm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Yamanashi cùng đọc chéo kết quả chẩn đoán hình ảnh của Bernard.

Tầm soát, một cách chăm sóc bản thân chủ động

Trong cuộc trò chuyện, bà Nam Phương nhắc nhiều đến một điều tưởng như đơn giản: Biết mình khỏe cũng là một giá trị.

Khi một người chắc chắn mình khỏe: Họ sống nhẹ nhàng hơn; Làm việc hiệu quả hơn; Ít lo âu hơn.

Ngược lại, nếu phát hiện sớm bệnh: Điều trị hiệu quả hơn; Chi phí thấp hơn; Cơ hội hồi phục cao hơn.

Điều đáng chú ý, theo bà Nam Phương, không chỉ nằm ở quy trình, mà ở con người. “Chúng tôi không chỉ hợp tác. Chúng tôi chạm đến trái tim của các bác sĩ Nhật Bản” – bà nói. Từ đó, những kết nối sâu hơn giữa Bernard và phía Nhật Bản được hình thành: Đào tạo; Nghiên cứu; Trao đổi chuyên môn…

Trong bối cảnh y học dự phòng tại Việt Nam còn nhiều dư địa, mô hình kiểm tra chéo này gợi mở một hướng đi: Xây dựng hệ thống y tế dựa trên quy trình và tiêu chuẩn - không chỉ dựa vào cá nhân.

Câu chuyện của Bernard bắt đầu từ nỗi lo cá nhân của người sáng lập, đi qua những thử thách, và kết thúc bằng một hệ thống mang lại sự an tâm cho nhiều người.

Nỗi sợ “bỏ sót” đã tạo ra một mô hình nhiều lớp. Và, phía sau mỗi kết quả hôm nay, là rất nhiều lớp trách nhiệm.

Bà Nam Phương – Tổng Giám đốc Bernard Healthcare (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng nghiệp tham gia Hội Nghị về Ningen Dock Nhật Bản