CUỘC ĐUA PHIM VIỆT MÙA LỄ 30/4-1/5 Thái Hòa lật ngược tình thế

TPO - Sau ngày mở màn thuộc về "Heo năm móng", cuộc đua phòng vé Việt mùa lễ 30/4-1/5 đổi chiều khi "Anh hùng" của Thái Hòa tăng tốc, vươn lên dẫn đầu doanh thu ngày 25/4.

Ngày 25/4, cuộc đua phòng vé Việt mùa lễ 30/4-1/5 đảo chiều khi Anh hùng của Thái Hòa vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày. Sau màn khởi động chưa như kỳ vọng ngày 24/4, tác phẩm của đạo diễn Võ Thạch Thảo tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua loạt đối thủ nặng ký để tạm chiếm vị trí số một.

Sau nửa ngày, Anh hùng thu 3,48 tỷ đồng trong ngày 25/4, bán 32.919 vé/1.998 suất chiếu. Với mức doanh thu cao nhất ngày, lượng khán giả tăng rõ rệt, bộ phim cho thấy hiệu ứng truyền miệng bắt đầu phát huy tác dụng sau ngày đầu ra mắt. Tổng doanh thu hiện tại của phim đạt khoảng 6,47 tỷ đồng.

Diễn biến này trái ngược ngày đầu, khi Anh hùng chỉ đứng nhóm dưới với hơn 1,1 tỷ đồng dù có lượng suất chiếu lớn. Việc bật tăng chỉ sau một ngày cho thấy thị trường mùa lễ biến động liên tục, không phim nào chắc suất dẫn đầu quá sớm.

Xếp sau Anh hùng là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 3,20 tỷ đồng trong ngày, bán được 36.650 vé/2.048 suất chiếu. Dù rơi xuống hạng hai trong bảng doanh thu ngày, tác phẩm của Đỗ Quốc Trung vẫn là “ông vua doanh số” của mùa lễ khi tổng thu đã vượt mốc 112 tỷ đồng.

Heo năm móng - quán quân ngày mở màn 24/4 - tụt xuống vị trí thứ ba với 2,96 tỷ đồng. Phim bán 35.863 vé/2.795 suất chiếu, nhiều suất nhất toàn thị trường. Tổng doanh thu hiện tại của phim đạt gần 18,2 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ tư, Đại tiệc trăng máu 8 thu 2,18 tỷ đồng từ 21.781 vé/1.182 suất chiếu. Bộ phim giữ hiệu suất ổn định, tiếp tục là ẩn số trước ngày cao điểm nghỉ lễ.

Diễn biến khác gây chú ý là Michael bất ngờ chen chân vào top 5 với 323 triệu đồng, qua đó đẩy Trùm sò xuống hạng sáu. Bộ phim hài duy nhất của mùa lễ chỉ thu 300 triệu đồng trong ngày với 3.271 vé/551 suất chiếu. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh sau 6 năm đang có tổng doanh số 1,12 tỷ đồng.

Sau hai ngày công chiếu chính thức, cục diện phòng vé đã liên tục đổi ngôi. Ngày đầu, Heo năm móng dẫn trước. Sang ngày thứ hai, Anh hùng lật ngược thế trận. Trong khi đó, Phí Phông vẫn âm thầm duy trì phong độ bằng tổng doanh thu bỏ xa toàn bộ phần còn lại.

Cuộc chiến ngôi số một vì thế đang nóng lên từng ngày. Khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu, chỉ cần một đợt truyền miệng tốt hoặc cú bứt tốc cuối tuần, bảng xếp hạng phòng vé hoàn toàn có thể tiếp tục đổi chủ.