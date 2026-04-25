Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách đặc thù tiền lương, phụ cấp nhà giáo

TPO - Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; đồng thời sớm hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong

Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ, số lượng văn bản, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành còn khá lớn; việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp còn chậm; việc số hóa dữ liệu toàn ngành và tái cấu trúc thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương…

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý bộ và ngành giáo dục đào tạo tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ với phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì"; khi trình các luật, nghị quyết của Quốc hội phải trình đồng thời các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, kiên quyết không để chậm, muộn ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Cùng với đó, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tập trung rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cắt giảm ngay các thủ tục hành chính

Về giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026 - 2027; chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Cùng với đó, cần kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời chính quyền địa phương cấp xã.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4/2026, trước hết là khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

"Nếu mỗi bộ, ngành cắt giảm ngay các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, dễ làm, dễ thực hiện cho người dân, doanh nghiệp thì ngay lập tức đóng góp rất lớn cho tăng trưởng", Thủ tướng nói.

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II/2026, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Nghị định quy định về tự chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; quy định về cơ chế tài chính trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; và quy định về chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian.

Cùng với đó là xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia; Chiến lược phát triển đại học; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành; chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm thực hiện dứt điểm chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục khi không tổ chức Hội đồng trường…