Iran tuyên bố không gặp trực tiếp phái đoàn Mỹ

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, rằng không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Reuters)

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ”, ông Baghaei viết. “Quan điểm của Iran sẽ được chuyển đến Pakistan”.

Người phát ngôn nói thêm, rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở Islamabad để gặp gỡ các quan chức Pakistan, “phối hợp với vai trò trung gian hòa giải và thiện chí của họ nhằm chấm dứt cuộc chiến và lập lại hòa bình trong khu vực của chúng ta”.

Tuyên bố của ông Baghaei lại càng làm nổi bật thêm những tín hiệu trái chiều trong một tuần đầy bất ổn về tình trạng đàm phán hòa bình. Trước đó, Nhà Trắng cho biết con rể Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Pakistan vào ngày mai để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Iran.

Ngày 24/4, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, Ngoại trưởng Iran sẽ “bắt đầu một loạt chuyến thăm tới Islamabad (Pakistan), Muscat (Oman) và Mátxcơva (Nga)”.

“Mục đích của chuyến đi này là tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện tại trong khu vực, và cả tình hình mới nhất của cuộc chiến mà Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran”, theo Mehr.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CNN nhận định, động thái này của Iran đã “thổi luồng sinh khí mới vào tiến trình đàm phán đang bế tắc”.