Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran tuyên bố không gặp trực tiếp phái đoàn Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, rằng không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

2026-04-05t170243z-57325735-rc23jkam7m34-rtrmadp-3-iran-crisis.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Reuters)

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ”, ông Baghaei viết. “Quan điểm của Iran sẽ được chuyển đến Pakistan”.

Người phát ngôn nói thêm, rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở Islamabad để gặp gỡ các quan chức Pakistan, “phối hợp với vai trò trung gian hòa giải và thiện chí của họ nhằm chấm dứt cuộc chiến và lập lại hòa bình trong khu vực của chúng ta”.

Tuyên bố của ông Baghaei lại càng làm nổi bật thêm những tín hiệu trái chiều trong một tuần đầy bất ổn về tình trạng đàm phán hòa bình. Trước đó, Nhà Trắng cho biết con rể Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Pakistan vào ngày mai để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Iran.

Ngày 24/4, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, Ngoại trưởng Iran sẽ “bắt đầu một loạt chuyến thăm tới Islamabad (Pakistan), Muscat (Oman) và Mátxcơva (Nga)”.

“Mục đích của chuyến đi này là tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện tại trong khu vực, và cả tình hình mới nhất của cuộc chiến mà Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran”, theo Mehr.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CNN nhận định, động thái này của Iran đã “thổi luồng sinh khí mới vào tiến trình đàm phán đang bế tắc”.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #Pakistan #đàm phán hoà bình #Israel #lệnh ngừng bắn

