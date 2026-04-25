Dùng clip nhạy cảm khống chế bạn gái cũ, ép buộc quan hệ với nhiều người

TPO - Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán các clip nhạy cảm, uy hiếp, ép buộc bạn gái cũ phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác để trục lợi.

Ngày 25/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thành Trung (SN 2000; trú phường Hải Châu) về hành vi “Cưỡng dâm”.

Trước đó, ngày 23/4, Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 8/2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M (SN 2008; trú xã Hòa Vang).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2/2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các clip nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình.

Từ cuối tháng 2/2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội. Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận.

Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau. Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này với mỗi lần từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng, tổng cộng 10,7 triệu đồng để trục lợi cá nhân.

Không dừng lại, ngày 21/4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các clip nhạy cảm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.