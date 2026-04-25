Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dùng clip nhạy cảm khống chế bạn gái cũ, ép buộc quan hệ với nhiều người

Hoài Văn

TPO - Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán các clip nhạy cảm, uy hiếp, ép buộc bạn gái cũ phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác để trục lợi.

Ngày 25/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thành Trung (SN 2000; trú phường Hải Châu) về hành vi “Cưỡng dâm”.

Trước đó, ngày 23/4, Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 8/2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M (SN 2008; trú xã Hòa Vang).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2/2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các clip nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình.

Từ cuối tháng 2/2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội. Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận.

Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau. Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này với mỗi lần từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng, tổng cộng 10,7 triệu đồng để trục lợi cá nhân.

Không dừng lại, ngày 21/4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các clip nhạy cảm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

#cưỡng dâm #đà nẵng #video nhạy cảm #bắt giữ #đe dọa #trục lợi

