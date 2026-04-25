Quán quân Thiện Nhân: 'Đừng nổi tiếng gì hết cho khỏe đời'

TPO - Sau khi phía gia đình thông báo không thể liên lạc, Thiện Nhân xuất hiện trên livestream tối 24/4 và phản hồi thông tin đời tư. Nữ ca sĩ cho biết bản thân vẫn ổn, bức xúc trước việc chuyện cá nhân bị đưa lên mạng xã hội.

Tối 24/4, Thiện Nhân livestream trên trang cá nhân sau thời gian ít hoạt động, vướng thông tin gia đình không liên lạc được với cô. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời lượng phát trực tiếp phản hồi những thắc mắc từ khán giả liên quan đến đời sống cá nhân thời gian qua.

Mở đầu buổi trò chuyện, Thiện Nhân khẳng định bản thân vẫn ổn định và phủ nhận suy đoán cho rằng cô bị ép buộc xuất hiện hoặc buổi livestream được dàn dựng bằng AI.

Trước những thông tin gia đình cho rằng cô mất liên lạc, Thiện Nhân cho biết "vẫn sinh hoạt bình thường, đang làm việc và xử lý các thủ tục cá nhân". Nữ ca sĩ nói cô không đồng tình khi chuyện riêng tư bị đưa lên mạng xã hội.

“Họ muốn câu view, câu like nên cứ đăng tin tôi mất tích. Tôi vẫn ở đây, đang làm việc và hoàn thành thủ tục giấy tờ. Ai muốn đăng gì thì đăng, tôi không quan tâm nữa vì tôi nói sự thật. Tôi không bịa chuyện hay nói láo nên chẳng việc gì phải sợ”, Thiện Nhân chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của Thiện Nhân trên livestream tối 24/4.

Trong quá trình livestream, một số tài khoản để lại bình luận khuyên cô nên hàn gắn với gia đình. Thiện Nhân phản hồi trước những nhận xét tiêu cực nhắm vào mình.

“Nhiều người cứ vào dạy đời, bảo tôi đạo đức giả. Nếu tôi không thể hiện ra, làm sao mọi người biết tôi sống thế nào? Tôi gọi người yêu là chồng thì có gì sai? Chẳng lẽ tôi phải gọi các người là chồng thì mới vừa lòng?”, cô nói.

Khi có ý kiến cho rằng hình ảnh hiện tại của cô đã thay đổi so với trước đây, Thiện Nhân cho biết bản thân khác đi sau những biến cố cá nhân: “Thà tôi mắng sai còn hơn bỏ sót. Bây giờ tôi nhạy cảm lắm, ai vào bình luận là tôi phải ‘thủ’ trước để bảo vệ mình và những người tôi yêu thương”.

Cuối buổi phát trực tiếp, Thiện Nhân nói cô mong được nhìn nhận như một người bình thường thay vì gắn với hào quang nổi tiếng.

“Mọi người cứ coi tôi là người bình thường đi, đừng nổi tiếng gì hết cho khỏe đời. Tôi mệt mỏi với sự tiêu cực của mạng xã hội lắm rồi. Tôi không cần ai nhớ đến mình với danh xưng ngôi sao. Cứ coi tôi là người bình thường. Tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình”, cô nói thêm.

Trước buổi livestream, Thiện Nhân có nhiều bài đăng liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Cô cho biết từng hỗ trợ chị gái trong thời gian học đại học và đề cập đến vấn đề tài sản giữa các thành viên trong nhà.

Trước các chia sẻ này, anh trai của nữ ca sĩ là Cầm cho biết mong muốn giải quyết những khúc mắc với em gái thông qua cuộc gặp trực tiếp.

Thông tin "gia đình tìm kiếm Thiện Nhân" được anh trai của nữ ca sĩ chia sẻ ngày 5/4. Người thân thông báo không thể liên lạc với nữ ca sĩ, khiến nhiều khán giả lo lắng. Vài giờ sau, fanpage Thiện Nhân Entertainment đăng tải thông tin từ người tự nhận là quản lý tên Minh Phương, cho biết Thiện Nhân vẫn an toàn, ổn định và muốn tập trung cho cuộc sống riêng.