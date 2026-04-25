Mất lái khi đổ đèo, xe thư báo tông xe máy khiến 2 người thương vong

Nguyễn Thảo

TPO - Ngày 25/4, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A. Vụ việc khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh T.T.H (27 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển xe thư báo biển số 92H-013.00 lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa bàn xã Xuân Lộc, xe thư báo va chạm với xe máy biển số 78D1-139.48 di chuyển theo hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy chở hai người là ông H.Q.H (43 tuổi) và bà N.T.V (35 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Lộc).

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ.

Vụ tai nạn khiến ông H tử vong tại chỗ. Bà V. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, công an nhận định nguyên nhân tai nạn do khi đổ đèo, tài xế xe thư báo đã mất lái.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe