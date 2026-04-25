Tuổi trẻ Công an An Giang trao hàng trăm suất ăn nghĩa tình

TPO - Sáng 25/4, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương tổ chức chương trình Buổi sáng nghĩa tình, trao 600 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà tại Bệnh viện Y dược Cổ truyền Kiên Giang.

Từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị những phần ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi trao tận tay người bệnh tại các khoa điều trị. Không khí buổi phát cơm diễn ra ấm áp, trật tự, mang đến niềm vui và sự động viên tinh thần cho nhiều bệnh nhân đang điều trị dài ngày.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang trao suất ăn tận tay bệnh nhân lớn tuổi tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, sáng 25/4.

Chương trình Buổi sáng nghĩa tình được duy trì định kỳ vào sáng thứ 7 hằng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá. Từ khi triển khai ngày 15/11/2025 đến nay, chương trình đã trao hơn 20.000 suất ăn miễn phí, góp phần hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết, hoạt động nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với người bệnh, đặc biệt là những trường hợp điều trị dài ngày, điều kiện kinh tế hạn chế. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đoàn viên thanh niên công an trong công tác vì cộng đồng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức thiện nguyện, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để mở rộng chương trình.

Thanh niên công an cùng tình nguyện viên trao suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Đại diện nhóm thiện nguyện, chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên chia sẻ, mỗi suất ăn tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của các mạnh thường quân và tình nguyện viên gửi đến bệnh nhân. Nhóm luôn chú trọng thay đổi thực đơn phù hợp, đảm bảo chất lượng, giúp người bệnh, đặc biệt người lớn tuổi hoặc đang điều trị, dễ sử dụng.

Nhận suất ăn sáng, ông T.V.A (60 tuổi, quê xã An Biên) xúc động nói: “Những người bệnh xa nhà như chúng tôi tiết kiệm được phần nào chi phí, quan trọng hơn là cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ”.