'Trạng nguyên nhỏ tuổi' được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

TPO - Sáng 24/4, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Ngày hội chung kết toàn quốc "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" và "Trạng Nguyên nét chữ - nết người" lần thứ XXIV năm học 2025 - 2026.

Ngày hội chung kết toàn quốc "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" và "Trạng Nguyên nét chữ - nết người" lần thứ XXIV năm học 2025 - 2026 là sân chơi kiến thức hấp dẫn dành cho học sinh lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở, nhằm tìm kiếm và tuyên dương những em học sinh ưu tú, chăm ngoan, có nhiều nỗ lực trong học tập.

Theo nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, chương trình "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" đã mang đến một sân chơi trí tuệ bổ ích nơi các em được thể hiện sự nhanh nhạy, hiểu biết và bản lĩnh của mình. Trong khi đó, "Trạng Nguyên nét chữ - nết người" lại tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của việc rèn chữ, rèn người. Những nét chữ đẹp, đều đặn, chỉn chu không chỉ là kết quả của sự khổ luyện mà còn là phản ánh sự kiên trì, cẩn thận và đặc biệt là tâm hồn trong sáng của mỗi em học sinh.

"Việc các em có mặt tại đây - tại sân Hồ Văn của khu di tích lịch sử đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám - cũng là một trong những điều tuyệt vời để nhắc nhớ các em về truyền thống hiếu học của cha ông chúng ta.

Thành tích của các em là niềm tự hào của gia đình, của nhà trường và cũng là nguồn cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa. Mong rằng các em sẽ tiếp tục vững tinh thần học tập, không ngừng rèn luyện để chinh phục những đỉnh cao trong tương lai", Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nói.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra Lễ rước Trạng - nghi thức vinh danh cao quý thời xưa dành cho người đỗ đầu kỳ thi đình (Trạng Nguyên), nay được tái hiện tại các lễ hội, cuộc thi tiếng Việt/trạng nguyên nhí nhằm tôn vinh sự học.

Năm nay, vòng chung kết của Ngày hội được diễn ra với sự tham dự của 348 sĩ tử đến từ 15 tỉnh thành và 136 trường học (103 trường TH và 33 trường THCS) trên cả nước.

233 thí sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đua tài trong Hội thi "Trạng Nguyên nhỏ tuổi" để giành 22 giải Trạng Nguyên, 34 giải Bảng Nhãn, 52 giải Thám Hoa và 157 giải Hoàng Giáp.

115 thí sinh các khối lớp 2,3,4,5 tham dự hội thi "Trạng Nguyên nét chữ - nết người” giành 4 giải Trạng Nguyên, 12 giải Bảng Nhãn, 16 giải Thám Hoa và 83 giải Hoàng Giáp.

Các em đoạt giải Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa được trao Giấy khen, áo, mũ và tiền thưởng; các em giành danh hiệu Trạng Nguyên đồng đội được trao Giấy khen, tiền thưởng và quà của Nhà tài trợ.

Đội thi tham gia vòng thi Sân khấu tại Ngày hội.