Trung đoàn 271 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026

Hoàng Nil

Ngày 23/4, Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) phối hợp với Thư viện TPHCM, Trường THPT Phước Vĩnh và Thư viện xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026, với chủ đề “Sách và tri thức - động lực phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026, Trung tá Nguyễn Văn Kiêm - Phó Chính ủy Trung đoàn 271, nhấn mạnh, được tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Sư đoàn, hoạt động nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống hiếu học, ham đọc sách của dân tộc Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271 nói riêng.

e271-2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình tham quan khu trưng bày sách.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm góp phần bồi đắp mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị, động cơ phấn đấu đúng đắn, ý chí quyết tâm cao, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Kiêm, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay, Trung đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như trưng bày, giới thiệu sách, tổ chức các trò chơi về sách… tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn đơn vị.

e271-1.jpg
Chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026 tại Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7).

Với ý nghĩa thiết thực, hoạt động đã tạo nên không gian văn hóa bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong sự nghiệp phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục của đất nước.

Qua đó, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, bổ sung tri thức, hoàn thiện nhân cách của người quân nhân cách mạng; xây dựng môi trường văn hóa tri thức, hướng việc đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn.

e271-3.jpg
e271-4.jpg
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị sôi nổi hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Trung đoàn 271.
#Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 #Trung đoàn 271 #Sư đoàn 5 #Quân khu 7 #đọc sách #chiến sĩ #bộ đội #thư viện

