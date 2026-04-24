Anh Vũ Trần Tùng Anh làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã hiệp thương cử 55 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 – 2029. Anh Vũ Trần Tùng Anh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029.

Tiết mục văn nghệ tại phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 24/4, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 với tinh thần hành động “Yêu nước – Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Tự tin bước vào kỷ nguyên mới” diễn ra phiên trọng thể.

Dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội T.Ư LHTN Việt Nam; ông Bùi Hoàng Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hơn 558.000 thanh niên toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc, anh Vũ Trần Tùng Anh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh và đất nước, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần ”Thanh niên Ninh Bình: Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống quê hương, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái học tập, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Anh Vũ Trần Tùng Anh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

135 nghìn thanh niên tiếp cận hoạt động nâng cao năng lực số

Trong nhiệm 2026 – 2029, Đại hội xác định mục tiêu bồi dưỡng lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến; quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Hội và thanh niên Ninh Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu trọng tâm. Trong đó có tất cả Hội LHTN Việt Nam cấp xã có công trình, phần việc thanh niên về số hóa các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh có ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 1 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Hội tổ chức. Ít nhất 48 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm, dịch vụ đầu ra.

135 nghìn thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số. 42 nghìn lượt thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, trong đó có 10.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. 100 nghìn lượt thanh niên được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Phát triển mới 65 nghìn hội viên; thành lập mới 25 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đại hội hiệp thương cử ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội đã hiệp thương cử 55 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029. Anh Vũ Trần Tùng Anh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029.

Ông Bùi Hoàng Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình (thứ 4 từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bệ phóng vững chắc, kết nối nguồn lực

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam biểu dương trong giai đoạn 2024 – 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã mở rộng không gian hành động để thanh niên tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thanh niên toàn tỉnh đã triển khai hơn 3.200 công trình, phần việc thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; hơn 700 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do các cấp bộ Hội tổ chức. Công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều đổi mới, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được mở rộng.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, trong nhiệm kỳ 2026 – 2029, tổ chức Hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” theo hướng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Phong trào phải là sợi dây kết nối lòng yêu nước với lòng tự hào về vùng đất Cố đô; biến di sản thành động lực kinh tế.

Hội phải là lực lượng đi đầu trong việc phổ cập công nghệ số cho cộng đồng, xây dựng chính quyền số. Mỗi hội viên là một 'công dân số kiểu mẫu', mỗi cơ sở Hội là một 'hub' (điểm kết nối) dữ liệu thông minh, đưa hoạt động Hội lên không gian mạng một cách thực chất và hiệu quả.

Đồng thời, Hội LHTN tỉnh Ninh Bình thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Bên cạnh những mô hình kinh tế truyền thống, thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp văn hoá, du lịch di sản và nông nghiệp công nghệ cao.

“Hội phải là 'bệ phóng' vững chắc, kết nối nguồn lực để biến những ý tưởng 'táo bạo' của thanh niên thành những doanh nghiệp mạnh, góp phần đưa kinh tế Ninh Bình bứt phá bằng tri thức”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng yêu cầu, đội ngũ cán bộ Hội thời đại mới giỏi công nghệ, thạo kỹ năng và đặc biệt thấu hiểu thanh niên; là người “truyền lửa” chứ không phải “quản lý” thanh niên. Các cấp bộ Hội quan tâm thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp thanh niên.

“Hội phải mở rộng mặt trận đoàn kết đến tận cùng các nhóm đối tượng. Từ thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp đến thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế hay thanh niên trên không gian mạng. Hoạt động của Hội phải 'chạm' được đến nhu cầu thực, giải quyết được nỗi lo thực của thanh niên, để Hội thực sự là niềm tin, là điểm tựa vững chắc nhất của tuổi trẻ”, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng