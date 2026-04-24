Đại sứ kết nối đầu tư, quỹ vốn mồi cho startup

TPO - Với tinh thần “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Khơi thông nguồn lực”, phiên đối thoại vòng địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 tại Tây Ninh đã ghi nhận nhiều kiến nghị, sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, có xây dựng khung ưu đãi riêng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, thí điểm visa biên giới để kích cầu thương mại - du lịch; hình thành quỹ vốn mồi cho startup; đại sứ kết nối đầu tư.

Ngày 23/4, tại tỉnh Tây Ninh, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 diễn ra phiên đối thoại thứ ba vòng địa phương.

Đồng kiến tạo chính sách, khơi thông nguồn lực

Anh Đặng Hồng - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, cho biết VPSF 2026 được thiết kế theo triết lý mới, chuyển từ tư duy kiến nghị sang “đồng kiến tạo chính sách”, trong đó doanh nhân tham gia với vai trò đồng hành cùng Nhà nước xây dựng thể chế sát thực tiễn.

Theo anh Hồng Anh, Tây Ninh là tỉnh có nhiều dư địa phát triển, song sẽ khó bứt phá nếu thiếu sự mạnh dạn của dòng vốn tư nhân và sự kiến tạo quyết liệt từ chính quyền địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong du lịch và phát triển hạ tầng logistics xanh nhằm hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, doanh nghiệp kỳ vọng địa phương cần cải thiện mạnh mẽ tốc độ xử lý thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận quỹ đất sạch và tính minh bạch của môi trường đầu tư.

Thông điệp “khơi thông nguồn lực” được nhấn mạnh tại phiên đối thoại này, bên cạnh chủ đề chính của VPSF 2026: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư” được kỳ vọng là chìa khóa, yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn để kết nối hiệu quả nguồn lực Nhà nước và khu vực tư nhân, hướng tới các cam kết hành động cụ thể, tạo động lực phát triển mới cho kinh tế Tây Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam đang cho thấy những đổi mới rõ nét cả về tư duy và cách thức tổ chức, khi hướng đến mô hình cùng nhau đóng góp, đồng kiến tạo và xây dựng chính sách pháp luật. Sự thay đổi này tạo nên giá trị cốt lõi của Diễn đàn. Những tham luận được chuẩn bị công phu, giàu tâm huyết đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, giúp lãnh đạo địa phương nhận diện rõ hơn tiềm năng, lợi thế, đồng thời “định vị lại” vai trò và hướng đi phát triển trong giai đoạn tới.

Nhiều ý tưởng cụ thể, khả thi

Tại phiên đối thoại, nhiều tham luận chuyên sâu đã tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng của địa phương, như ứng dụng khoa học công nghệ và IoT trong nông nghiệp thông minh; định hướng xây dựng Tây Ninh trở thành trung tâm logistics - thương mại - công nghiệp xuyên biên giới; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chiến lược nguồn nhân lực trong chuyển đổi số; và mô hình kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch và năng lượng xanh.

30 nhóm kiến nghị, đề xuất và sáng kiến, phản ánh tương đối toàn diện các điểm nghẽn và nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại địa phương.

Các kiến nghị cho thấy xu hướng chuyển mạnh từ “xin - cho” sang “đồng kiến tạo thể chế”. Trong đó, nhóm đề xuất về cơ chế đặc thù nổi lên với các ý tưởng cụ thể và có tính khả thi cao như xây dựng khung ưu đãi riêng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (bao gồm thuế, đất đai, phân quyền đầu tư), thí điểm visa biên giới để kích cầu thương mại - du lịch, cũng như đề xuất thiết lập các công cụ điều phối mới như quỹ phát triển logistics hay hội đồng liên kết vùng.

Bên cạnh đó, đề xuất áp dụng cơ chế sandbox đối với mô hình kinh doanh công nghệ và nông nghiệp tích hợp; đề xuất các giải pháp tài chính và nhân lực mang tính dài hạn như cho phép khấu trừ 200% chi phí R&D, hình thành quỹ vốn mồi cho startup nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại của doanh nghiệp địa phương.

Đại sứ kết nối đầu tư

Tại phiên đối thoại mở, các vấn đề “nút thắt” được chỉ rõ, đặc biệt là tình trạng chồng chéo thể chế và khoảng cách trong khâu thực thi ở cấp cơ sở. Nhiều kiến nghị rà soát lại các quy định, cắt giảm thủ tục; thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm liên kết chuỗi, trong đó các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn cần chia sẻ cơ hội, kéo doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh đã đề xuất sáng kiến “Đại sứ kết nối đầu tư” trên thực tiễn hành vi thị trường. Sáng kiến này hướng tới xã hội hóa công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh, từng bước thay đổi mô hình quản lý truyền thống vốn chủ yếu giao phó toàn bộ trách nhiệm thu hút đầu tư cho trung tâm xúc tiến hoặc các sở, ngành liên quan.

Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế giải thưởng “Đại sứ kết nối đầu tư” khích lệ, tôn vinh và thúc đẩy các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương trực tiếp đóng vai trò làm người kết nối, tiếp thị và giới thiệu các đối tác, bạn bè đến đầu tư tại Tây Ninh.

Trao đổi tại diễn đàn, ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Tây Ninh có vị trí chiến lược về kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng, với nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Tây Ninh xác định 3 định hướng trọng tâm: đột phá thể chế; thúc đẩy hợp lực công - tư; và khơi thông các nguồn lực về đất đai, tín dụng, nhân lực và công nghệ, đồng thời cam kết đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.