Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 với phương châm hành động “Yêu nước – Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, diễn ra với sự tham dự 300 đại biểu.

Chiều 23/4, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 diễn ra phiên thứ nhất bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 129 điểm cầu Hội LHTN Việt Nam các xã, phường.

Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hơn 558.000 thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: BTC

Với phương châm hành động: “Thanh niên Ninh Bình: Yêu nước – Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của thanh niên Ninh Bình, thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024 - 2026; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu tại phiên thứ nhất Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 7 anh, chị; Đoàn Thư ký gồm 2 anh, chị.

Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy làm việc; báo cáo tình hình đại biểu tham dự và công bố quyết định sáp nhập Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Các nội dung được triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao của Đại hội.

Đại biểu tiến hành hiệp thương nội dung tại Đại hội.

Phiên thứ nhất Đại hội đã nghe các tham luận về nội dung đồng hành hỗ trợ phát triển thanh niên; các mô hình, phần việc tiêu biểu.

Trước đó, sáng 23/4, Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh.