Thành lập các đội hình 'chiến binh xanh' bảo vệ nguồn nước

TPO - Các đội hình “Chiến binh xanh” chung tay bảo vệ nguồn nước chính thức được thành lập, cùng ký cam kết đồng hành trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì nguồn nước sạch” giai đoạn 2026 - 2028 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tình nguyện viên tham gia đội hình sẽ ra quân thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tại các bờ sông, kênh rạch địa phương; vận động các hộ gia đình và hộ kinh doanh không xả nước thải sinh hoạt hoặc hóa chất trực tiếp ra môi trường...

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam vừa tổ chức chuỗi Hội thảo “Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững” tại 5 địa phương gồm Cần Thơ, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang và Gia Lai.

Trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì nguồn nước sạch” giai đoạn 2026 - 2028 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chuỗi hội thảo được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của nước sạch và bảo vệ nguồn nước đối với sức khỏe cá nhân cũng như cộng đồng

Hội thảo đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ với hình thức học tập kết hợp giữa chia sẻ kiến thức, tương tác và trải nghiệm thực hành, giúp người trẻ hiểu rõ hơn về thực trạng tài nguyên nước, hình thành thói quen sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ nguồn nước chung.

Tại chương trình, các bạn trẻ được tiếp cận bức tranh tổng quan về thực trạng nguồn nước tại Việt Nam, đồng thời hiểu rõ hơn những thách thức môi trường đang đặt ra tại địa phương. Bên cạnh phần chia sẻ kiến thức, người tham gia còn có cơ hội thuyết trình nhóm, hỏi đáp xoay quanh chủ đề bảo vệ nguồn nước bền vững và tham gia các hoạt động đố vui về kiến thức môi trường.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo “Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững” tại Cần Thơ.

Trong khuôn khổ hội thảo, đội hình “Chiến binh xanh” tại địa phương chính thức được thành lập, cùng ký cam kết đồng hành và ra quân dọn dẹp, qua đó nhấn mạnh tinh thần hành động thiết thực vì cộng đồng và môi trường.

Tình nguyện viên tham gia đội hình sẽ ra quân thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tại các bờ sông, kênh rạch địa phương; vận động các hộ gia đình và hộ kinh doanh không xả nước thải sinh hoạt hoặc hóa chất trực tiếp ra môi trường. Phối hợp phát hiện và báo cáo các hành vi xả thải trái phép gây ô nhiễm nguồn nước, tổ chức trồng cây ven nguồn nước để chống xói mòn và tạo màng lọc tự nhiên...

Theo anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, học sinh, sinh viên vừa là người thụ hưởng, vừa là lực lượng có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực thông qua nhận thức, hành động và chính chuyên môn của mình. Là thế hệ tương lai, các bạn hoàn toàn có thể góp phần định hình cách chúng ta bảo vệ và sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả hơn.

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ khơi dậy nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo gắn với bảo vệ tài nguyên nước; đồng thời, các sản phẩm nghiên cứu và giải pháp được xây dựng sẽ có tính ứng dụng thực tiễn, giúp các bạn đưa kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ sẽ là lực lượng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần hướng tới một tương lai phát triển bền vững", anh Lâm Tùng nói.

Học sinh, sinh viên ra quân xóa điểm đen ô nhiễm môi trường, khai thông dòng chảy trên địa bàn.

Tiếp nối hội thảo tại Cần Thơ, chuỗi hội thảo “Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững” sẽ lần lượt được triển khai tại Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang và Gia Lai từ tháng 5 đến tháng 11/2026.

Thông qua chuỗi hoạt động này, dự án kỳ vọng tiếp tục mở rộng độ phủ, lan tỏa kiến thức và truyền cảm hứng để ngày càng nhiều học sinh, sinh viên chủ động tham gia vào các hành động thiết thực nhằm bảo vệ nguồn nước tại địa phương.

Song song với chuỗi hội thảo, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và TCP Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức giải chạy trực tuyến “Tiếp năng lượng xanh - Vì nguồn nước sạch” nhằm gây quỹ cho hoạt động lắp đặt hệ thống lọc nước tại các địa phương còn gặp khó khăn về nguồn nước.

Dự án hướng tới việc xây dựng 3 điểm “Nước sạch an toàn” tại những địa bàn thiếu nước sạch, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn hoặc khu vực biên giới, qua đó góp phần mang nguồn nước sạch bền vững đến với người dân và lan tỏa trách nhiệm chung tay bảo vệ tài nguyên nước trong toàn xã hội.